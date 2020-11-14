كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - يقول المثل العربي القديم" من فات قديمه تاه"، ولذلك تحرص الأمهات وبناء على رغبة الجدات العزيزات على إختيار أسماء بنات قديمة وفخمة ترضي جيمع الأذواق، ولذلك فقد جمعت لك " الخليج 365" هذه المجموعة من الأسماء القديمة والفخمة للبنات، ويمكن إختيار ما يروق لك منها كالآتي. أشجان: ويعني الشرود في الحزن.

شوقية: وهي المرأة التي تحن وتشتاق كثيراً. تحن وتشتاق فهي شوقية امتثال: وهو يعني الرضوخ والموافقة علي أمر ما أجبر المرء عليه.

أحلام: وهي الأمنيات التي يتمناها المرء في خياله. المرأة الحالمة

أفراح: السعادة والبهجة.

اخلاص: هو الوفاء والمحافظة علي الذكريات الجميلة.

أسمهان: ويعني السمو والارتفاع، ولكن الاسم له معني تركي أيضاً وهو ملكة الأسماء. السعادة والبهجة جوليا: ويعني المرأة التي تملك قلب وعقل طفلة مهما كبرت. المرأة التي لا تكبر آلاء: وهي نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى. آلاء هي نعم الله والآن عزيزتي الأم إن كنت ترغبين بمجموعة أخرى من الأسماء الفخمة القديمة لطفلتك أتركي طلبك في المربع أدناه، وسوف يجمعها لك خبراء الخليج 365.

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