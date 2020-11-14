احسبي قوة تركيز طفلك حسب عمره

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 02:51 مساءً - تقع الأم في فخ المقارنة، ولذلك فهي تزيد من المشكلة ولا تحلها، فلا يمكن ان تقارني بين طفلك والآخرين ممن هم في مثل عمره من ناحية قدرتهم على الحفظ والتعلم، فقدرة الطفل على التركيز تختلف عمن حوله، ولهذا الكثير من الاسباب، ولذلك ايضاً قررت " الخليج 365 " مساعدتك وأن تقدم لك طرق حساب قوة التركيز عند طفلك من خلال معادلة بسيطة يقدمها الدكتور رفعت التلاوي، أستاذ علم النفس التربوي كالآتي. كيف تحسبين قدرة طفلك على التركيز؟ كل سنة من عمره يقابلها دقيقة من التركيز يجب أن تعلم كل أم أن المرحلة العمرية ما بين 6_12 سنة تكون قدرة الطفل على التركيز فيها قصيرة جداً.

بمعنى أن الطفل لا يحفظ بسرعة، ولا يحل الواجب بسرعة، ويجب أن تنتبه الأم لهذه الملاحظة جيداً فلا تطلب من الطفل فوق استطاعته.

ويجب أن تحسب الأم قدرة الطفل على التركيز حسب عمره فمثلاً الطفل الذي يبلغ من العمر سبع سنوات فقدرته على التركيز تكون لمدةس بع دقائق.

قد تزيد هذه المدة لدقيقتين أو ثلاثة فقط.

تلاحظ الأم أن طفلها يفقد تركيزه معها بعد هذا الوقت ويبدأ بالتلفت، أو الحركة أو طلب الذهاب إلى الحمام.

ولذلك فيجب أن تحفظي القاعدة، كل سنة من عمر طفلك يقابلها دقيقة من التركيز.

وعلى ذلك فالطفل الذي يبلغ من العمر عشر سنوات فهو يركز لمدة عشر دقائق وهكذا. ما هي أعراض قلة التركيز عند الطفل؟ يتهرب من حل الواجبات تلاحظ الأم أنه يسرح كثيراً، ويعاني من أحلام اليقظة.

تلاحظ الأم ان طفلها يقوم ويتحرك من مكانه، ويطلب الطعام أو دخول الحمام.

أنه يحل بصعوبة بعد التكرار لعدة مرات.

صعوبة الحفظ عند الطفل. طرق لزيادة التركيز عند الطفل ابحثي عن الأسباب سوء تغذية الطفل، فالطفل الذي لا يحصل على العناصر الغذائية التي تغذي الدماغ يعاني من قلة التركيز وضعف الذاكرة، فيجب أن يحصل الطفل على تغذية متوازنة وصحية من فواكه وخضروات وبروتين.

القلق والتوتر بسبب المشاكل العائلية، أو وجود مشاكل في المدرسة مثل تعرض الطفل للتنمر، ولذلك على الأم أن تحافظ على جو صحي ونفسي هاديء وتبحث عن أسباب متعلقة في المدرسة.

قلة النوم الصحي، فالطفل الذي يسهر ولا يحصل على ساعات نوم كافية خلال الليل، فهو يعاني من قلة التركيز، يجب أن ينام الطفل مبكراً.

عدم وجود التحفيز من الأسرة، والعقاب الذي يتعرض له الطفل إن لم يحل الواجب بسرعة يؤدي إلى كرهه للتعليم عامة، فلا يحب الجلوس للمذاكرة.

على الأم أن توفر له المكان الهاديء بعيداً عن الفوضى والضجيج، وكذلك المكان الذي يتوفر فيه الهواء النقي المنعش وليس دخان السجائر مثلاُ. والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول طريقة حساب قوة تركيز طفلك لكي تتركيها في المربع أدناه، ويجيب عليها خبراء الخليج 365؟

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