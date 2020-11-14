تعرف على فوائد ومصادر أوميغا 3

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آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2020 1:52 مساءً
الأوميغا 3 من العناصر الضرورية لبناء جسم الإنسان
تعرف الأحماض الدهنيّة أوميغا 3، أنها إحدى أنواع الدّهون المتعددة غير المُشبعة التي يحتاجُها الجسم للبناء خلايا الدماغ، كما أنها تُشكل جزءاً رئيسياً من الأغشية الخلويّة في الجسم، وعلى الرّغم من أنّ جسم الإنسان يُمكنه صناعة معظم أنواع الدّهون؛ إلّا أنّه لا يستطيع صنع الأوميغا 3، وإنّما يحصل عليها من مصادره الغذائية.
قالت خبيرة التغذية الألمانية، آنيته سابرسكي، إن الأحماض الدهنية “أوميغا 3” تتمتع بفوائد صحية جمّة.
وأوضحت الخبيرة أن تلك الأحماض مهمة لصحة الأعصاب والمخ، كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات.
وأضافت سابرسكي أن الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية أوميغا 3 بنفسه.
ولذلك ينبغي إمداده بها من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل والأفوكادو والمكسرات وزيت بذر الكتان.
كما توفر العديد من الشركات مكملات غذائية تحتوي على “أوميغا 3” ينبغي استشارة الطبيب قبل تناولها.
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