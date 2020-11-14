شراب الزنجبيل والعسل لحرق دهون البطن والارداف

يلعب الزنجبيل دورًا مهمًا في إنقاص الوزن، والتخلص من الدهون العنيدة المتراكمة في الجسم، وإذا كنتِ ممن يبحثن عن الجسم المثالي الخالي من الترهلات، يمكنكِ الاعتماد على الوصفات الطبيعية والأعشاب الحارقة للدهون، لذا تقدم لكِ «الجميلة» ديتوكس الزنجبيل والعسل؛ للتخلص من الشحوم، وخاصة المتراكمة في منطقتي البطن والأرداف.

■ فوائد الزنجبيل والعسل في إنقاص الوزن:

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- يُساعد على تسريع عملية الأيض في الجسم؛ مما يزيد مُعدّل حرق الدّهون.

- زيادة الشّعور بالشّبع.

- نحت الجسم، والتخلص من الدهون الزائدة، خاصة في منطقتي البطن والأرداف.

■ طريقة تحضير ديتوكس الزنجبيل والعسل للتخلص من الوزن الزائد:

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• المكونات:

- 2 ملعقة من الزنجبيل الطازج أو المطحون.

- نصف ملعقة عسل.

- ملعقة من عصير الليمون.

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• طريقة التحضير والاستخدام:

- ضعي الزنجبيل في كوب من الماء المغلي.

- اتركي الزنجبيل خمس دقائق، وأضيفي إليه عصير الليمون والعسل.

- حركي المزيج ثم تناوليه دافئًا قبل أو بعد الطعام.