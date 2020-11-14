هذه افضل واسهل تمارين تقوية العضلات 

تعتبر تمارين تقوية العضلات من النشاطات اليومية التي يجب القيام بها من اجل الحفاظ على قوام جميل كما على مظهر صحي. ويمكن ممارسة هذه التمارين الرياضية في المنزل من دون الحاجة الى الذهاب الى النادي الرياضي. وفي موازاة ذلك من المهم الحرص على تناول الاطعمة الصحية التي تساعد على بناء العضلات وعلى حرق الدهون في الوقت نفسه. وهذه افضل تمارين تقوية العضلات في المنزل.

5 تمارين لتقوية العضلات



يمكن ممارسة بعض تمارين تقوية العضلات بسهولة. ولهذا يجب تعلم فعل ذلك في المنزل بطريقة صحيحة ومن دون ارتكاب اي اخطاء من اجل تحقيق ابرز الفوائد.

التمرين الاول

​



1 يتم الوقوف بشكل مستقيم مع رفع الذراعين عند الجانبين ليشكلا خطاً مستقيماً مع الكتفين.

2 بعد هذا يتم القيام بحركة اللف إلى الأمام بواسطتهما مع شبكهما من دون ات يتلامسا.

3 من اجل الاستفادة من التمرين يجب القيام به في 3 جلسات تتضمن كل منها 4 حركات يومياً.

التمرين الثاني



1 يتم الاستلقاء على الظهر مع مد الذارعين على جانبي الجسم.

2 يتم التنفس ببطء مع رفع الفخذين والساقين إلى اعلى. ويمكن فعل هذا بالتزامن مع رفع الرأس او من دونه.

3 يجب تكرار الحركة 6 مرات ثم تكرار التمرين مرات عدة يومياً مع الحرص على التنفس ببطء وبشكل صحيح.

التمرين الثالث

Advertisements



1 من اجل القيام بهذا التمرين يجب الاستلقاء على البطن بشكل مستقيم.

2 بعد هذا يتم رفع الجسم والاستناد على الركبتين وراحتي اليدين ورؤوس اصابع القدمين. 3 ترفع الذراع اليمنى بالتزامن مع الساق اليسرى إلى أعلى.

4 يجب الحفاظ على هذه الوضعية لأطول مدة ممكنة قبل تكرار التمرين في الاتجاه المعاكس. ويمكن استعادة الوضعية الاولى ثم تكرار الحركة مرات عدة خلال النهار.



اقرئي أيضاً: تمارين لحرق دهون البطن

التمرين الرابع



1 يتم الجلوس على الارض مع مد الساقين الى الامام ووضع اليدين الى جانبي الارداف.

2 يتم رفع الجسم الى اعلى مع الاستناد على راحتي اليدين والقدمين.

3 في هذه الحالة يجب تنشق الهواء بعمق قبل ارجاع الرأس الى الخلف.

4 يجب الحرص على شد العضلات اثناء اعتماد هذه الوضعية من دون التعرض للأذى. وبعد هذا يتم استعادة الوضعية الطبيعية وتكرار التمرين مرات عدة.



التمرين الخامس

يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات الجسم من دون الحاجة الى الذهاب الى النادي الرياضي وهو سهل التطبيق.

1 يتم اولاً الاستلقاء على البطن مع الحفاظ على وضعية الجسم المستقيم.

2 يتم الاستناد بعد ذلك على رؤوس اصابع القدمين وراحتي اليدين.

3 يرفع الجسم الى اعلى على ان يشكل الظهر مع الجزء الاسفل خطاً يشبه القوس.

3 يجب الحرص على الا تلامس الركبتان الارض وعلى التنفس بشكل صحيح.



4 بعد ذلك يجب رفع الجزء الاسفل من الجسم اي الارداف الى اعلى وخفض الرأس الى اسفل مع الاستناد على كامل مساحة القدمين واليدين. من المهم التنفس بعمق اثناء اداء هذا التمرين وتكرار الحركتين مرات عدة. فهذا يعتبر من افضل تمارين تقوية العضلات التي يمكن القيام بها في المنزل.

وفي موازاة ذلك يجب اعتماد نظام غذائي وحياتي مناسب من خلال تناول اطعمة تساهم في بناء الكتلة العضلية ومنها الجبن القريش والحمص واللحم البقري والعدس والسلمون والدجاج المشوي والمحار وبذور الشيا والزبادي والتونة وبذور الكتان والبقوليات وغيرها.

​