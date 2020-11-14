زيادة قياسية في إصابات كورونا بروسيا.. وقفزة بوفيات التشيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا، السبت، زيادة يومية قياسية بلغت 22702 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى مليون و903253 حالة.

كما أعلنت السلطات 391 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، مما رفع عدد الوفيات إلى 32834.





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على جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك، السبت، تسجيل 7357 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار انخفاض الحصيلة اليومية لأعداد المصابين مقارنة مع ذروتها في الآونة الأخيرة بفضل تشديد إجراءات مكافحة العدوى منذ أسابيع.

كما سجلت الوزارة 171 وفاة جديدة بالفيروس بينهم 104 حالات الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 5926 مما يمثل زيادة بعشرة أمثال عما كان عليه في 25 سبتمبر/أيلول.

ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في التشيك منذ بدء الجائحة 454030 مصاباً.