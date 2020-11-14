شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعراض خفيفة لكورونا فى الموجة الجديدة أبرزها التهابات العين وآلام المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن التقارير الصحية العالمية، تذكر فقط ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وفقدان التذوق أو الرائحة كأعراض لفيروس كورونا، فقد أبلغ المرضى الذين نجوا من المرض عن علامات أخرى أكثر اعتدالًا ولكنها قد تنذر بخطر الإصابة.

ووفقا لتقرير موقع جريدة " mirror" البريطانية، يسرد هيئة الصحة البريطانية NHS فقط ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وفقدان التذوق أو الرائحة كعلامات رسمية لـفيروس كورونا.

ومع ذلك ، يعاني بعض الأشخاص من أعراض أكثر اعتدالًا ، والتي تكون في بعض الحالات هي المؤشرات الوحيدة على إصابتهم، وبعض العلامات غير الرسمية لفيروس كورونا:



4 أرعاض كورونا يجب عدم تجاهلها

ألم المعدة

عانى بعض مرضى الفيروس التاجي من آلام في المعدة قبل ظهور أعراض رسمية أخرى، حيث نشرت المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي دراسة تشير إلى أن الفيروس يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال.

وحللت الدراسة بيانات من 204 مريضا في الصين ، واكتشفت أن 48.5 % منهم يعانون من مشاكل في البطن مثل القيء وآلام البطن أوالإسهال عندما تم نقلهم إلى المستشفى لأول مرة.

وتعد مشاكل الهضم والتغيرات في عادات الأمعاء وخاصة الإسهال هي أحيانًا أولى العلامات على أنك تعاني من شيء ما ، وليس فقط مع فيروس كورونا.

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التهابات العين

حذرالأطباء من أن عدوى العين قد تكون علامة أخرى على Covid-19، حيث يعتقد مسؤولو الصحة أن التهاب الملتحمة يتطور في حوالي 1 ٪ إلى 3 ٪ من المرضى، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب عليك الذعر إذا رأيت شخصًا مصابًا "بالعين الوردية"، حيث قالت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون: "إذا رأيت شخصًا مصابًا بالعين الوردية ، فلا داعي للذعر. هذا لا يعني أن الشخص مصاب بفيروس كورونا، يمكن للفيروس أن ينتشر عن طريق لمس السائل من عيون الشخص المصاب ، أو من الأشياء التي تحمل السائل.

ضباب الدماغ

عادة ما يكون "ضباب الدماغ" من الأعراض المصاحبة لـ "كورونا الطويل" ولكن بعض المرضى يعانون منه أيضًا قبل تشخيص المرض، وحذر الأطباء من أن أولئك الذين يعانون من الآثار الجانبية سيواجهون عجزًا "معوقًا" في التفكير بوضوح.

الإعياء والتعب

وجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية تبحث في العلامات الشائعة أن ثالث أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا هو الشعور بالتعب، أبلغ حوالي 38.1 % من المرضى عن الأعراض في الدراسة ، والتي استندت إلى 55924 حالة مؤكدة مختبريًا.

باستخدام بيانات من تطبيق COVID Symptom Study ، أنشأ الباحثون قائمة بالأعراض الأكثر شيوعًا التي أبلغ عنها المرضى في الأيام السبعة الأولى بعد ظهور المرض، وقالوا: "تُظهر بياناتنا أن الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا هي في الواقع الصداع (82٪) والإرهاق (72٪) - وهذا هو الحال بالنسبة لجميع الفئات العمرية.