شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق؟.. خبير يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم على عثمان، خبير السوشيال ميديا، نصائح للمحافظة على حسابات السوشيال ميديا من الاختراق. وحذر خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، من فتح أي رسالة إلكترونية يتم إرسالها من مصدر مجهول، ونفس الأمر ينطبق على الرسائل التي يتم إرسالها إلى الواتساب من مصدر مجهول أيضا.
وكشف «عثمان» عن طرق الحصول على لقب «أنفلونسر» ليكون الشخص مؤثر من خلال التخصص في موضوع محدد يمكن من خلاله التأثير على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر إمدادهم بمعلومات جديدة. وأوضح أن الفرق بين الأنفلونسر والبلوجر أن الأول يؤثر على مستخدمي التواصل الاجتماعي، أما الشخص البلوجر ينشر يومياته على السوشيال ميديا بغض النظر عن ذلك المحتوي الذي يقدمه سوى كان نشاط للسفر أو تقديم محتوى فكاهي أو غيره.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
110,319
-
تعافي
100,847
-
وفيات
6,429
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحمي حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق؟.. خبير يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.