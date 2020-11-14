شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق؟.. خبير يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم على عثمان، خبير السوشيال ميديا، نصائح للمحافظة على حسابات السوشيال ميديا من الاختراق. وحذر خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، من فتح أي رسالة إلكترونية يتم إرسالها من مصدر مجهول، ونفس الأمر ينطبق على الرسائل التي يتم إرسالها إلى الواتساب من مصدر مجهول أيضا.

وكشف «عثمان» عن طرق الحصول على لقب «أنفلونسر» ليكون الشخص مؤثر من خلال التخصص في موضوع محدد يمكن من خلاله التأثير على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر إمدادهم بمعلومات جديدة. وأوضح أن الفرق بين الأنفلونسر والبلوجر أن الأول يؤثر على مستخدمي التواصل الاجتماعي، أما الشخص البلوجر ينشر يومياته على السوشيال ميديا بغض النظر عن ذلك المحتوي الذي يقدمه سوى كان نشاط للسفر أو تقديم محتوى فكاهي أو غيره.