شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات كورونا لدى الأم الحامل تؤدى لمشكلات صحية للطفل فى المستقبل.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتسبب التعرض لوباء فيروس كورونا داخل الرحم في صعوبات في النمو، وتسريع الشيخوخة في الأفراد الذين لم يولدوا بعد، في القرن المقبل، وذلك وفقًا لتحليل نُشر حديثًا بواسطة باحثين من جامعة جنوب كاليفورنيا.

في البحث المنشور على الموقع الطبي " thehealthsite" ، أشار الأطباء من كلية طب الشيخوخة ليونارد ديفيس التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا، إلى أنه بحلول نهاية عام 2020 ، يمكن أن يولد ما يقرب من 300000 طفل لأمهات مصابات بفيروس كورونا، الفيروس المسبب لـ COVID-19، مضيفين أن ملايين آخرين سيولدون في أسر عانت من ضغوط هائلة واضطراب بسبب الوباء حتى لو لم يصابوا هم أنفسهم.

من جانبه قال المؤلف المشرف على البحث، إنه في حين أن الآثار طويلة المدى لـ COVID-19 على الرضع لم تظهر بعد ، يمكن للباحثين العثور على بعض الأفكار من الماضي ، بما في ذلك جائحة إنفلونزا 1918 وأمراض فيروس كورونا السابقة مثل السارس في عام 2002 وفيروس كورونا في عام 2012.



تأثير كورونا على الأجنة فى المستشقبل

وقال إن "جائحة إنفلونزا عام 1918 كان له آثار طويلة المدى على المجموعة المعرضة في الرحم، والتي عانت من وفيات البالغين في وقت مبكر والمزيد من مرض السكري وأمراض القلب الإقفارية والاكتئاب بعد سن الخمسين"، ومن الممكن أن يكون لوباء COVID-19 أيضًا آثار طويلة المدى على المجموعة التي كانت في الرحم أثناء الوباء ، من التعرض لعدوى الأم و / أو ضغوط البيئة الوبائية."

يمكن أن تؤثر العدوى الفيروسية للأم على الأجنة من خلال مسارات متعددة ، من الانتقال المباشر عبر المشيمة إلى الاستجابات الالتهابية التي تزعج عملية التمثيل الغذائي داخل الرحم وتؤثر سلبًا على النمو، في حين يبدو أن الانتقال المباشر للفيروس من الأم إلى الجنين والعيوب الخلقية الحادة كان نادرًا خلال فاشيات فيروس كورونا السابقة، كانت هناك زيادات في الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة خلال تفشي إنفلونزا السارس 2002 و 2009 H1N1 ، وهي عواقب محتملة لزيادة التهاب.

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في حين أن الدراسات حول COVID-19 والحمل لا تزال في مراحلها المبكرة ، فقد كانت هناك بالفعل بعض النتائج المقلقة التي تستحق نظرة فاحصة في الدراسات الجارية ، كما كتب المؤلفون.

فقد ترتبط المعدلات المتزايدة للولادة المبكرة بالعدوى الأمومية لـ SARS-CoV-2 ، وتشير دراسات أخرى إلى أن المرض الوخيم يرتبط بارتفاع مخاطر ولادة جنين مي، كما تحتاج المخاطر المحتملة الأخرى ، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم الناتجة عن الحمل وفيروس كورونا الحاد ، إلى مزيد من الدراسة.

بالإضافة إلى المخاطر المباشرة التي تشكلها العدوى، أدى جائحة COVID-19 أيضًا إلى زيادة مستويات التوتر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي والعنف المنزلي وتقليل أو تعطيل رعاية ما قبل الولادة. لهذه الأسباب ، يقترح الباحثون أن الدراسات الجماعية تشمل أيضًا الأمهات والأطفال غير المصابين بالإضافة إلى مقارنة مجموعة COVID-19 بالأطفال الذين ولدوا قبل أو بعد الوباء وتشمل تدابير اجتماعية واقتصادية مختلفة.