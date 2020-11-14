6 نصائح لتجنب الإصابة بحصى الكلى

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - يتسبب الحصى الذي يتكون في الكلى بالكثير من المشاكل الصحية خاصة في المسالك البولية.

وبمجرد إصابتك بحصى الكلى، فإن احتمالية إصابتك مرة أخرى خلال السنوات العشر القادمة تصل لنسبة 50 بالمائة، وحتى الآن لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من هذه الحالة، ولكن قد تساعد بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة إلى جانب بعض الأدوية في تقليل المخاطر.

كيفية الوقاية من تكون حصى الكلى بشكل طبيعي

قد يؤدي إجراء تعديلات صغيرة على نظامك الغذائي الحالي إلى قطع شوط طويل نحو منع تشكل حصى في الكلى، ويشمل ذلك:

حافظ على رطوبة جسمك بشرب المزيد من الماء

أن شرب الماء هو أفضل طريقة للوقاية من حصى الكلى، ففي حال كنت لا تشرب كمية كافية فهذا يجعل إنتاج البول لديك منخفضًا، وانخفاض البول يعني بول أكثر تركيزًا وأقل عرضة لإذابة الأملاح التي تسبب الحصى.

إضافة إلى الماء، فإن شرب عصير الليمون والبرتقال من الخيارات الجيدة، ويوصى بشرب حوالي ثمانية أكواب من السوائل يوميًا أو ما يكفي لتمرير لترين من البول، وفي حال كنت تمارس الرياضة أو تتعرق كثيرًا فستحتاج لمزيد من السوائل.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم

من المعروف أن أكثر أنواع حصى الكلى شيوعًا هو حصى “أملاح الكالسيوم” وهو ما دفع الكثير من الناس إلى الاعتقاد بضرورة تجنب تناول الكالسيوم، ولكن العكس هو الصحيح، فقد تزيد الأنظمة الغذائية منخفضة الكالسيوم من خطر الإصابة بحصى الكلى وخطر الإصابة بهشاشة العظام.

تناول كميات أقل من الصوديوم

يزيد النظام الغذائي الغني بالملح من خطر الإصابة بحصى الكلى، فوفقًا لمؤسسة “Urology Care Foundation”، فإن الكثير من الملح في البول يمنع الكالسيوم من إعادة امتصاصه من البول إلى الدم، وهذا يسبب ارتفاع الكالسيوم بالبول وبالتالي حدوث حصى في الكلى.

التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالأكسالات

تتكون بعض حصوات الكلى من الأكسالات، وهو مركب طبيعي موجود في الأطعمة التي ترتبط بالكالسيوم في البول، لذا قد يساعد الحد من الأطعمة الغنية بالأكسالات في منع تكون حصى الكلى، ومن الأمثلة على هذه الأطعمة السبانخ، الشوكولاتة، البطاطس الحلوة، القهوة، زبدة الفستق، منتجات الصويا.

التقليل من تناول البروتين الحيواني

تعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني حمضية وقد تزيد من نسبة الحمض في البول، وهذا يسبب ارتفاع حمض البول وبالتالي فرصة لتكون حصى في الكلى، وللحد من ذلك يفضل التقليل من تناول اللحوم البقرية والدواجن والأسماك أو تناولها باعتدال.

تجنب تناول مكملات فيتامين سي

قد تسبب مكملات فيتامين سي “حمض الأسكوربيك” حصى في الكلى وخاصة عند الرجال، فوفقًا لدراسة أجريت في عام 2013 فإن الرجال الذين تناولوا جرعات عالية من مكملات فيتامين سي ضاعفوا من خطر تكون حصى في الكلى، وفي نفس لا يعتقد الباحثون أن فيتامين سي الموجود في الطعام يحمل نفس المخاطر.