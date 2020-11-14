رجيم النوم العجيب لخسارة الوزن في المساء 

رجيم النوم، قد يبدو هذا الاسم غريباً جداً. فهو يقوم على تنشيط عملية حرق الدهون اثناء النوم مساءً. ومن اجل ذلك يجب تناول بعض الاصناف التي تسرع عملية الايض الى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ويعرف رجيم النوم ايضاً باسم رجيم السبات ومن الممكن اتباعه بطريقة سهلة جداً.

قواعد رجيم النوم

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من اجل تطبيق رجيم النوم يجب اولاً التعرف على ابرز قواعده. فهو يقضي بتناول القليل من العسل يومياً قبل النوم. والسبب ان هذا المكون يشكل وقوداً وغذاء للكبد. وهو يعمل بذلك على تحفيز عملية الايض وحرق الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة مثل البطن والذراعين والارداف. كما ان تناوله يساهم في تعديل مستوى السكر في الدم وفي تزويد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن فضلاً عن مضادات الاكسدة الضرورية للقضاء على السموم.



واثناء اتباع هذا الرجيم يجب تناول الاطعمة الغنية بالبروتينات في الصباح وتلك التي تحتوي على الكربوهيدرات في المساء. ومن المهم جداً عدم التخلي عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعن شرب الماء بكمية كافية.

ويناسب هذا الرجيم الاشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل مثل مشكلة التعرق المفرط اثناء النوم ليلاً او الغثيان او الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ والنهوض من السرير صباحاً او ارتفاع مستوى حموضة المعدة وخصوصاً في فترة المساء. كما يمكن ان يطبقه الاشخاص الذين تظهر لديهم الحاجة المتكررة الى التبول ليلاً او مشكلة جفاف الحلق في الصباح.

طريقة الرجيم



- قبل النوم يجب تناول ملعقتين وسط من العسل الطبيعي مباشرة او مع كوب من الحليب او الماء الدافئ أو مع قطعة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة.

- يجب ان يتم تناول وجبات صحية غنية بالعناصر الغذائية مع التخلي عن تلك التي تحتوي على الدهون وعن المأكولات الجاهزة فضلاً عن الخبز والبيض والمأكولات المقلية والمملحة والمشروبات الغازية والعصائر غير الطبيعية.

- يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. فهذا يساعد على بناء الكتلة العضلية. لكن الافضل اختيار رياضات لا تتطلب جهداً بدنياً كبيراً مثل المشي وركوب الدراجة الهوائية.

برنامج الرجيم

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يمكن اتباع رجيم النوم او رجيم السبات لمدة اسبوع. وفي هذه الحالة يجب تطبيق برنامج سهل جداً. وفي هذا الجدول يمكن استبدال المكونات المذكورة بأخرى مماثلة لها على ان تكون صحية.

الفطور. يمكن تناول بيضة مسلوقة واحدة من دون ملح مع قطعة متوسطة الحجم من جبنة بيضاء قليلة الدسم وقطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر المصنوع من الحبوب الكاملة وكوب من الشاي من دون سكر مضاف.

الغداء. يسمح خلال اتباع هذا الرجيم بتناول وجبة غداء تحتوي على طبق كبير من الخضار المطهوة على البخار او من السلطة او كوب من شوربة الفطر مع قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك او الدجاج المشوي او المسلوق من دون الجلد.



العشاء. يمكن تناول وجبة خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات مثل سلطة الفواكه والعسل ومنتجات الالبان قليلة الدسم والارز والمعكرونة والبروكولي والفول وخبز القمح الكامل...

ويسمح خلال اتباع هذا الرجيم ايضاً بتناول وجبات خفيفة تحتوي على المكسرات النيئة والخالية من الزيت والملح او الجزر او الفواكه.

واثناء اتباع رجيم النوم يجب الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام اي 3 مرات اسبوعياً على الاقل مع شرب كمية كافية من الماء يومياً والنوم لعدد ساعات لا تقل عن 8 في كل 24 ساعة.

