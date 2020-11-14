حصيلة إصابات كورونا اليومية بالهند تتجاوز 44 ألفاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهند، السبت، تسجيل 44 ألفاً و684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و520 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة الصحة الهندية أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 8 ملايين و773 ألفاً و479 إصابة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 129 ألفاً و188 وفاة.



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