شكرا لقرائتكم خبر عن الأشخاص المصابون بصعوبات التعلم أكثر عرضة للوفاة حال إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقًا لتقرير صادر عن Public Health England ، فإن الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 30 مرة ، وحسب ما ذكرته صحيفة ذا ديلى ميل البريطانية ، قال الخبراء إن الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا لديهم معدل وفيات، حيث يبلغ 36.3 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص ، مقارنة بـ 1.2 لكل 100 ألف في عموم السكان.

وخلصوا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا أكثر عرضة للوفاة بـ 6 مرات إذا أصيبوا بفيروس كورونا ، لكن هذا يختلف اختلافًا كبيرًا بين الفئات العمرية، وألقى المسئولون باللوم على هذا التفاوت في ارتفاع معدلات السمنة ومرض السكري لدى الأشخاص ذوي الإعاقة ، مما يزيد من خطر الوفاة إذا أصيبوا بالفيروس.

أضافوا صعوبات في التعرف على الأعراض المبكرة وجعل الأشخاص ذوي الإعاقة يتبعون التباعد الاجتماعي ، وارتداء الأقنعة وغيرها من الإجراءات، تم تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم أولئك الذين لديهم قدرة منخفضة بشكل كبير على فهم المعلومات الجديدة أو المعقدة ، أو تعلم مهارة جديدة أو القدرة على التعامل بشكل مستقل في حياة البالغين وهذا يشمل حالات مثل متلازمة داون ، والأشكال الحادة من عسر القراءة واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه .