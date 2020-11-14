شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار يكتشف البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بدم المريض خلال ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل باحثون بجامعة بريجهام البريطانية إلى اختبار جديد يمكنه الكشف عن الإصابة بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية خلال ساعة واحدة فقط، ووفقا لتقرير صحيفة sciencealert فإن السرعة مهمة عندما يتعلق الأمر باكتشاف البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في الدم، فكلما تم العثور على هذه الجراثيم في وقت مبكر ، كلما أسرع الأطباء في وصف العلاج الصحيح.

وفي الوقت الحالي ، يكون أسرع وقت لتشخيص البكتيريا الخارقة حوالي 24 ساعة، ولكن حدد بحث جديد الآن طريقة لإكمال عملية أخذ عينات الدم وتحليلها بالكامل في غضون ساعة واحدة فقط.

وقال المهندس الكهربائي والكمبيوتر آرون هوكينز من جامعة بريجهام في المملكة المتحدة: "كان هذا هدفنا دائمًا ، القيام بذلك في غضون ساعة".

قام الباحثون من مختلف مجالات البيولوجيا الجزيئية والكيمياء والبصريات المتكاملة والمعالجة الكيميائية بتوحيد جهودهم للتوصل إلى العملية الجديدة ، والتي يمكنها البحث عن ثلاثة جراثيم خارقة مختلفة دفعة واحدة.

من خلال عملية دوران الدم ، يتم عزل البكتيريا من العينات بحيث يمكن تحليل الحمض النووي الخاص بها، استخدم الباحثون جزيئات الفلورسنت المصممة للارتباط على وجه التحديد بأجزاء من الحمض النووي البكتيري التي تحتوي على جينات معروفة مقاومة للمضادات الحيوية إذا كانت هذه الجينات موجودة في العينة ، فيمكن بعد ذلك اكتشافها بواسطة أدوات دقيقة.

وأكد الباحثون أن كل ساعة لا يتم فيها علاج المرض ، تنخفض القدرة على البقاء على قيد الحياة بنحو 7 %، وعندما تكون كل ساعة حاسمة ، فإن توفير 23 منهم على الأقل يعد خطوة كبيرة إلى الأمام لجهود التشخيص بعد خمس سنوات من البحث .

تتطور الجراثيم الخارقة بشكل متزايد لتحمل أفضل الأدوية التي يمكننا التخلص منها ، وهي مصدر قلق متزايد للعلماء إنها مسألة ما إذا كان بإمكانهم التكيف مع علاجاتنا بشكل أسرع من قدرتنا على تكييف العلاجات.

يعد اختبار الدم الجديد حلاً جديدًا لمشكلة كانت موجودة منذ ملايين السنين ، وعلى الرغم من أنه لا يعالج الجراثيم الخارقة مباشرة ، إلا أنه يعني أنه يمكن اكتشافها ومهاجمتها في وقت مبكر.