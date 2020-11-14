شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أنواع مرض التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما وصف العلماء أنواعًا مختلفة من مرض التصلب العصبي المتعدد، وأكثرها شيوعًا هو التصلب المتعدد الانتكاس والهاجر، والتصلب المتعدد الأولي المتقدم ، والتصلب المتعدد الثانوي المتقدم ولكن في السنوات الأخيرة ، هناك إجماع متزايد على أن هذه ليست أنواعًا مميزة من مرض التصلب العصبي المتعدد ، بل تشير إلى سلسلة متصلة.

في بعض النقاط ، يكون الالتهاب هو السمة الغالبة للمرض ، بينما في حالات أخرى ، يسود التنكس العصبي - الذي تتفاقم فيه الإصابات القديمة للدماغ والحبل الشوكي.

ومع ذلك ، لا يزال يتم تشخيص معظم المصابين بنوع معين من المرض ومن الانواع المختلفة حسب ما ذكره موقع everydayhealth هى:

1:مرض التصلب العصبي المتعدد (RRMS)

يتميز هذا النوع من مرض التصلب العصبي المتعدد بفترات من الالتهاب النشط في الجهاز العصبي المركزي ، والتي تتفاقم خلالها الأعراض (وقد تظهر أعراض جديدة) ، بالتناوب مع فترات تكون فيها الأعراض أقل حدة.

تُعرف الأوقات التي تسوء فيها الأعراض بالانتكاسات أو التوهجات أو التفاقم، مع انتهاء الانتكاس ، تقل شدة الأعراض ، ولكن يمكن ترك الشخص مع أعراض جديدة دائمة، الفترات الهادئة بين الانتكاسات تسمى فترات الهدوء قد تستمر فترات الهدوء لأشهر أو سنوات قبل حدوث الانتكاس.

RRMS هو النوع الأكثر شيوعًا من مرض التصلب العصبي المتعدد - تختلف التقديرات ، ولكن يتم تشخيص ما بين 80 و 90 في المائة من الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد بهذا المسار الانتكاس والراكم للمرض ، ويصاب معظم الأشخاص المصابين بـ RRMS في النهاية بالتصلب المتعدد الثانوي المتقدم

2:التصلب المتعدد الثانوي التقدمي (SPMS)

يعتبر هذا النوع من مرض التصلب العصبي المتعدد عمومًا مرحلة ثانية من RRMS ، حيث يوجد تقدم في الأعراض وزيادة الإعاقة، قد يستمر الأشخاص المصابون بـ SPMS في الانتكاس ، على الرغم من أنها قد تكون أقل تواترًا من RRMS.

سينتقل معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ RRMS في النهاية إلى SPMS ، لكن تجربة كل شخص معها - سواء كان لديهم انتكاسات أم لا ومدى تقدم المرض أو تفاقم المرض ستكون فريدة.

3:التصلب المتعدد الأولي التقدمي ( PPMS )

في PPMS لا يوجد انتكاس أولي يشير إلى بداية المرض وبدلاً من ذلك ، تظهر أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد تدريجيًا بمرور الوقت، أولئك الذين لديهم PPMS لا يعانون بشكل عام من تفاقم حاد ، يتم تشخيص حوالي 15 بالمائة من المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد مع PPMS.

4:مرض التصلب العصبي المتعدد الحميد

تعاني نسبة صغيرة من المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد من شكل حميد من المرض ، حيث تتطور الأعراض بشكل طفيف جدًا على مدار حياة الشخص ، بعد النوبة الأولية.

5:مرض التصلب العصبي المتعدد الخبيث

يعاني عدد قليل من الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد من مرض التصلب العصبي المتعدد الخبيث ، والذي يتميز بالتشكيل السريع للآفات في الدماغ والعمود الفقري ، مما يسبب أعراضًا شديدة وإعاقة وربما الموت.