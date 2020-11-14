شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أسباب انخفاض نسبة السكر بالدم للمصابين بداء السكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني أسباب شعور مرضى داء السكري بانخفاض نسبة السكر بالدم.

وأضاف “الجهني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن ذلك يحدث عند انخفاض السكر بالدم لأقل من ٧٠ ملغم ( ٤ ممول).

وأكد أن هذا الشعور يحدث لدى المصابين بالسكري من النوع الأول- الذين يعتمدون على الإنسولين – أكثر من النوع الثاني الذين يعتمدون على الأقراص فقط مع نظام غذائي متوازن.

ولفت إلى أنه قد ينخفض السكر بالدم لمن يستخدمون الأقراص مثل السلفونايليوريا.