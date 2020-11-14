شكرا لقرائتكم خبر عن عقار الوسواس القهرى يحسن من أعراض فيروس كورونا.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن عقار الوسواس القهري (OCD) قد يساعد في تحسين ظروف مرضى فيروس كورونا، حيث يُباع Fluvoxamine ، وهو دواء يعتقد العلماء أن له خصائص مضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تساعد في السيطرة على رد فعل الجهاز المناعي المفرط تجاه الفيروس.

وحسب ما ذكرته صحيفة ذا ديلى ميل البريطانية ، وجد باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري أنه لم يعان أي مريض من ضيق في التنفس أو انخفاض مستويات الأكسجين مقارنة بنحو 10 % من المرضى الذين تناولوا دواءً وهمياً .

مع عدم توفر لقاحات حتى الآن ، هناك حاجة ملحة لاختبار كل من الأدوية الموجودة والعلاجات التجريبية لوقف المرض ، الذي أودى بحياة أكثر من 241 ألف أمريكي

لم يعان أي مريض في مجموعة فلوفوكسامين من تدهور سريري مثل ضيق التنفس أو انخفاض مستويات تشبع الأكسجين إلى أقل من 92٪ مقارنة بـ 10٪ من مجموعة الدواء الوهمي.

يندرج فلوفوكسامين تحت فئة من العقاقير تعرف باسم مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية ، وهي نوع من مضادات الاكتئاب، يتم استخدام القرص الفموي بشكل شائع لعلاج الوسواس القهري أو اضطراب القلق ، المعروف أيضًا باسم الرهاب الاجتماعي.

لكن يعتقد الباحثون أنه يتفاعل أيضًا مع مستقبل يسمى سيجما 1 للمساعدة في التخفيف من رد الفعل المفرط الخطير على الفيروس من قبل جهاز المناعة في الجسم يسمى عاصفة السيتوكين، تحدث هذه العواصف المزعومة عندما لا يقاوم الجسم الفيروس فحسب ، بل يهاجم أيضًا خلاياه وأنسجته.

في حالات فيروس كورونا المرض الناجم عن الفيروس ، يمكن أن تؤدي عواصف السيتوكين إلى ضائقة تنفسية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى فشل أعضاء متعددة الأنظمة والوفاة.