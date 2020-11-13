5515 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. والتطعيم خلال أسابيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّل المغرب، مساء الجمعة، 5515 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
وتأتي الإحصائية الجديدة مقابل 6195 إصابة الخميس، التي اعتبرت الأعلى خلال 24 ساعة.
وأصبح العدد الإجمالي للإصابات 282 ألفاً و336 إصابة في المغرب منذ ظهور أول حالة في البلاد في الثاني من مارس/آذار الماضي.
وبلغت الوفيات 61 وفاة مقابل 64 الخميس، ليصبح إجمالي الوفيات 4631 وفاة.
وتم شفاء 3120 حالة جديدة، ليصبح مجموع الذين تعافوا 229 ألفا و160.
ويستعد المغرب لبدء التطعيم ضد "كوفيد-19" في الأسابيع القليلة المقبلة لمن هم في سن 18 عاما فأكثر.
وستعطى الأولوية بشكل خاص للعاملين في مجال الصحة والأمن والتعليم قبل تعميمها على أوسع نطاق.
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