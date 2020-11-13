"الصحة العالمية": وضع كورونا في تونس "مقلق جدا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس، إيف سوتيران، الجمعة، إن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد بات "مقلق جداً" في البلاد.

وأوضح سوتيران أن عدد الإصابات والمرضى بالمستشفيات وحالات الوفاة المسجلة في الفترة الأخيرة في ارتفاع ملحوظ.

وفرضت تونس منذ نحو شهر تدابير للحد من سرعة تفشي الفيروس بمنع جميع التظاهرات والتجمعات وقيودا على الأنشطة التجارية للمقاهي والمطاعم، وحظر تجوال ليلي والزامية ارتداء الكمامات الواقية ولكن معدلات الإصابة بالفيروس وحالات الوفاة لا تزال مرتفعة.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة بلغت حصيلة الإصابات اليومية المعلن عنها، الأربعاء، أكثر من 1500 إصابة فيما توفي 21 شخصا جراء الفيروس.

ويرقد في المستشفيات 1535 شخصا للعلاج من الفيروس في وقت تعاني في المؤسسات الصحية العمومية من نقص في عدد أسرة الإنعاش.

وأفاد المسؤول الأممي بأن منظمة الصحة العالمية تسعى خلال هذه الفترة إلى دفع شركائها الدوليين من أجل ضرورة تقديم الدعم اللازم لتونس لتجاوز المرحلة الدقيقة التي تمر بها جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأضاف أن تونس استفادت من دعم المنظمة ببعض التجهيزات لدعم جهودها في مواجهة الوباء.