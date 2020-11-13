شكرا لقرائتكم خبر عن آثار صحية "دائمة" على مرضى كورونا بعد دخول المستشفى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة ميشيجان في الولايات المتحدة، أن العديد من مرضى كورونا المتعافين يعانون من آثار صحية كبيرة دائمة بعد دخول المستشفى.النتائج التي توصل إليها العلماء، جاءت بعد تقييم بيانات أكثر من 1600 مريض مصاب بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة، ووجدوا أنه في غضون شهرين من مغادرة المستشفى ، توفي ما يقرب من 7 % منهم ، وانتهى الأمر بعودة 15 % منهم إلى المستشفى.

قام الباحثون بتحليل البيانات من 1648 مريضًا مصابًا بـكورونا تم إدخالهم إلى 38 مستشفى في ميشيجان ، ووجدوا أن 398 شخصًا ماتوا أثناء العلاج في المستشفى ونجا 1250، وأجروا مقابلات مع 488 من المرضى الناجين عبر الهاتف بعد حوالي 60 يومًا من دخولهم المستشفى.



مضاعافت على مرضى كورونا

تمتد مضاعفات كورونا إلى ما هو أبعد من دخول المستشفى والصحة

وفقًا للدراسة، التي نُشرت في مجلة Annals of Internal Medicine ، قال أكثر من 39 % من المرضى الذين تمت مقابلتهم إنهم لم يعودوا إلى أنشطتهم الطبيعية بعد ، بعد شهرين من مغادرة المستشفى.

فيما قال ما يقرب من 12 % منهم، إنهم لم يعودوا قادرين على تقديم الرعاية الأساسية لأنفسهم ، أو كما كان من قبل، حيث تشير هذه البيانات إلى أن عبء COVID-19 يمتد إلى ما هو أبعد من المستشفى وما هو أبعد من الصحة.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من 23 % من المرضى قالوا إنهم أصيبوا بضيق في التنفس بمجرد صعود السلالم، وثلثهم يعانون من أعراض تشبه COVID ، بما في ذلك العديد ممن لا يزالون يعانون من مشاكل في التذوق أو الرائحة.

وأضاف العلماء أن حوالي نصف من تمت مقابلتهم قالوا إنهم تأثروا عاطفيا بتجربتهم مع COVID-19 - بما في ذلك أقلية قالت إنها طلبت رعاية الصحة العقلية.

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وقالت هالي بريسكوت ، مؤلفة مشاركة أخرى في الدراسة: "إن العدد الهائل من الأشخاص الذين يعانون بعد COVID يجلب إلحاحًا جديدًا لتطوير البرامج لتعزيز ودعم التعافي بشكل أفضل بعد الإصابة بمرض حاد".

الأعراض الأكثر شيوعًا التي يواجهها مرضى COVID-19

يظهر فيروس كورونا الجديد بشكل مختلف في الأشخاص المختلفين، ومع ذلك ، فإن التعب هو السمة الأكثر شيوعًا من بين أمور أخرى.

تشمل الأعراض الدائمة الأخرى لـ COVID-19 ضيق التنفس لعدة أشهر ، والسعال الذي لا يزول ، وآلام المفاصل المستمرة ، وآلام العضلات ، ومشاكل السمع والبصر ، والصداع ، وفقدان الرائحة والتذوق ، وتلف الرئة ، والنوبات القلبية ، والمهددة للحياة. الجلطات والسكتات الدماغية وتلف الكلى والأمعاء.

في وقت سابق ، كشف تقرير من مستشفى ساوثميد ومقره بريستول أن ما يقرب من 75 % من مرضى COVID-19 الذين تم إدخالهم إلى المستشفى استمروا في القتال مع أعراض معينة ، حتى بعد إعلان خلوهم من COVID. في المتوسط ​​، استمرت الأعراض لمدة 3 أشهر، و أفادت دراسة أولية أخرى عن وجود التهاب في القلب وفشل في القلب بين الناجين من COVID-19.

تابعت دراسة أخرى نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية 143 مريضًا من COVID-19 بعد خروجهم من أكبر مستشفى في روما، بعد شهرين تقريبًا ، لا يزال 87٪ من المرضى يعانون من عرض واحد على الأقل وأكثر من نصفهم يعانون من التعب.