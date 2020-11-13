متى يقلع الناس عن ارتداء الكمامات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن أصبحت أقنعة الوجه جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية، كثير من يتبادر إلى الذهن سؤال "متى نتوقف عن ارتداء هذه الكمامات؟".

قبل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) كان ارتداء أقنعة الوجه محصوراً على الفرق الطبية وبعض المرضى أو المواطنين في أماكن معينة، لكن الآن مع بدء الجائحة بات ارتداؤها إلزامياً في أماكن مثل المتاجر والأماكن العامة.



ويتفق غالبية الخبراء على أننا لن نتمكن من التوقف عن ارتداء الكمامات لفترة طويلة من الوقت، وبالتأكيد ليس في المستقبل القريب.

وبحسب الموقع الطبي WebMD، لن نتمكن من التوقف عن ارتداء الأقنعة إلا عند تحقيق أحد الأمور الآتية:

Advertisements

1. يتوفر لقاح فعال، يتم استخدامه على نطاق واسع بما يكفي لتقليل عدد حالات كورونا بشكل كبير.

2. تحقق مناعة القطيع ضد الفيروس.

3. أن يصبح الجميع محصن بشكل طبيعي ضد كوفيد- 19.

وألزمت العديد من دول العالم مواطنيها بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة لكبح جماح فيروس كورونا، وتوعدت المخالفين بالغرامة والحبس في بعض الأحيان.