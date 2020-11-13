ينجو من الموت 3 مرات بعد حرب 222 يوما مع كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد مريض بريطاني، يعد صاحب أطول فترة معاناة مع فيروس كورونا في البلاد، إلى منزله، بعد نحو 7 أشهر.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنَّ سائق سيارة الأجرة علي صقالي أوغلو (56 عاماً) قضى 222 يوماً بين المستشفى ودار الرعاية.

وأصيب الرجل خلال فترة وجوده في المستشفى بنوبة قلبية وسكتة دماغية وانهيار الرئتين وفشل في الأعضاء وتعفن الدم، وأُبلغت عائلته 3 مرات أنه سيموت.

غير إن أوغلو استطاع التغلب على كل هذه الصعاب ومحاربة الفيروس، وعاد إلى منزله في كاتفورد، جنوب شرقي العاصمة لندن.





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كما حث البريطانيين على اتباع قواعد الحكومة في محاولة لإرسال هذا الفيروس بعيداً في سيارة أجرة.

وظهرت أعراض فيروس كورونا على السائق المصاب بمرض السكري من النوع الأول في أواخر مارس/آذار، عندما انغمست بريطانيا في الإغلاق الوطني لأول مرة.

واتصل برقم الخدمات الطبية الذي طلب منه عزل نفسه، لكنه نُقل إلى المستشفى في بداية أبريل/نيسان بعد أن تفاقمت أعراضه، وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد وصوله إلى مستشفى جامعة لويشام.

وبعدها تم نقله في وقت لاحق إلى مستشفى "كينجز كوليدج" في كامبرويل لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لأزمة قلبية ودخل في غيبوبة.

وبعد 3 أشهر في غيبوبة تم نقله إلى دار لرعاية المسنين للمساعدة في إعادة تأهيله بما في ذلك استعادة قدرته على المشي، والآن بعد تعافيه بشكل كامل عاد على منزله مرة أخرى.