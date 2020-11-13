“الصحة العالمية” تخطط لإنشاء “مخزن الكائنات مسببة الأمراض”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكر مدير منظمة الصحة العالمية في نهاية الاجتماع السنوي للدول الأعضاء، في جنيف، أن جائحة كورونا أظهرت حاجة الدول لنظام لتقاسم العينات الطبية ومنشأة تخزين مركزية للكائنات مسببة الأمراض.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، “نقترح نهجاً جديداً يشمل مخزناً لوضع المواد التي لدى منظمة الصحة العالمية بشكل آمن في سويسرا”.

وأضاف في مؤتمر عبر الإنترنت أن الآلية سوف تساعد في تسريع الأبحاث الخاصة بالعقاقير واللقاحات الجديدة.

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وجار وضع مسودة اتفاق إطاري يحكم ويحدد حجم المواد التي سوف يتم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية ومع غيرها من المؤسسات.

وأوضح غيبريسوس أنَّ الحكومات سوف تظل حرة في حسم مسألة المشاركة من عدمها.

وأعلن أن سويسرا وافقت على دعم الخطة وأشارت إيطاليا وتايلاند بالفعل إلى أنهما سوف تقدمان مواداً بموجب هذا الاتفاق الإطاري.