صحة ورشاقة

غزة تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الجمعة، ‬‬Hن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزيرة الفلسطينية، في بيان، إن فلسطين ‬سجلت 730‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما سجل قطاع غزة 274 إصابة جديدة.  

وأضافت أن 40 مريضا يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي". 

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس/ آذار الماضي بلغ 73697 إصابة، تعافى منها 65173 وتوفي 624 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غزة تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا