القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الجمعة، Hن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت الوزيرة الفلسطينية، في بيان، إن فلسطين سجلت 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما سجل قطاع غزة 274 إصابة جديدة.
وأضافت أن 40 مريضا يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس/ آذار الماضي بلغ 73697 إصابة، تعافى منها 65173 وتوفي 624 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر غزة تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.