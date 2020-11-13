غزة تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الجمعة، ‬‬Hن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزيرة الفلسطينية، في بيان، إن فلسطين ‬سجلت 730‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما سجل قطاع غزة 274 إصابة جديدة.

وأضافت أن 40 مريضا يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي".



وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس/ آذار الماضي بلغ 73697 إصابة، تعافى منها 65173 وتوفي 624 حالة.