خبراء ينبهون: لا تتوقعوا لقاح كورونا قبل ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت شركة فايزر الأمريكية بيانات إيجابية فيما يخص مصل كورونا التجريبي، وتأمل في التقدم للحصول على موافقة الجهات التنظيمية قريبًا.

ومن المتوقع أن تستغرق العملية عدة أسابيع من أجل الحصول على الموافقة النهائية لطرح المصل، بحسب الخبراء.

وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، لن تحصل أمريكا على موافقة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب الخبراء.

وأرجع الموقع سبب التأخر إلى شركة فايزر الأمريكية، فرغم كونها أول شركة تقترب من طرح اللقاح التجريبي، ولكنها لا تستطيع جمع زمام أمرها قبل نهاية الأسبوع الحالي، الذي يمثل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى بعد نجاحها في الانتهاء من هذه المرحلة، ما زال أمامها أسابيع من المراجعة من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية.

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وأكد الدكتور بول أوفيت، عضو اللجنة ومدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، أن المصل لن يصدر قبل حلول شهر ديسمبر/كانون الثاني، بقوله: "سيتعين على الشركة السعي للحصول على رأي اللجنة الاستشارية، والتي من المفترض أن تنعقد الشهر المقبل".

ومن جانبه، ذكر الدكتور بيتر ماركس، رئيس مركز البحث والتطور البيولوجي في منظمة الغذاء والدواء، أنهم لن يسترعوا في عملية تقييم اللقاح، ولن يجتازوا أي مراحل قبل تقييمه وطرحه للناس.



