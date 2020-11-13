شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تحدد أكثر المواقع نقلا لعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية جديدة عن المواقع الأكثر شيوعًا التي زارها الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، من خلال مراقبة سلوك 98 مليون شخص لبناء صورة ضخمة عن الأماكن التي توجد فيها النقاط الساخنة.

وكشف تحقيق في بيانات الهاتف المحمول الخاصة بـ 98 مليون شخص أن 80٪ من الإصابات تحدث في نفس المواقع، ووجدت الدراسة الأمريكية، أن صالات الألعاب الرياضية والمطاعم والفنادق ودور العبادة تمثل ما يقرب من أربعة أخماس الحالات الجديدة ، حسبما ذكرت صحيفة The Mirror.



المناطق الأكثر انتشار لفيروس كورونا

قال المؤلف المشارك للدراسة والبروفيسور في جامعة ستانفورد جوري ليسكوفيك: "هذه أماكن أصغر، وأكثر ازدحامًا، والناس يسكنون هناك لفترة أطول"، ووفقًا للبروفيسور، فإن تقليل السعة في تلك المؤسسات بنسبة 20 ٪ فقط يمكن أن يحد من عمليات النقل الجديدة بنسبة 80 ٪.

وتتبع الباحثون تحركات الناس إلى مواقع مثل المطاعم والمقاهي ومحلات السوبر ماركت وصالات الألعاب الرياضية والفنادق، وكذلك إلى الأطباء ودور العبادة، أثناء النظر في تعداد فيروس كورونا في مناطقهم.

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وقالت الدراسة: "في المتوسط ​​عبر مناطق المترو، أنتجت المطاعم كاملة الخدمات، وصالات الألعاب الرياضية، والفنادق، والمقاهي، والمنظمات الدينية، والمطاعم ذات الخدمة المحدودة، أكبر الزيادات المتوقعة في الإصابات عند إعادة فتحها".

ركزت الدراسة على الأمريكيين في 10 مدن رئيسية، بما في ذلك نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة، وأشارت الدراسة إلى أن سكان المناطق منخفضة الدخل هم الأكثر معاناة.

وفي المملكة المتحدة، يتم إجراء الاختبارات الجماعية في 67 بلدة ومدينة في محاولة لفهم النقاط الساخنة بشكل أفضل، وتعد المملكة المتحدة هي خامس دولة تسجل 50000 حالة وفاة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك.

كانت هناك حوالي 1.2 مليون حالة مؤكدة في المملكة المتحدة منذ بدء الوباء ، وتم نقل أكثر من 185000 شخص إلى المستشفى بسبب الفيروس.