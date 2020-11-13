شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الاسكندرية»: إدراج 3 من أساتذة الكلية ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صبحى سلام، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية، بالشاطبى، أن التصنيف الصادر من جامعة ستانفورد الأمريكية الخاصة، أدرج 3 من شباب أعضاء هيئة التدريس في الكلية، من بين 28 أستاذا على مستوى كليات الجامعة، ضمن قائمة أفضل ٢٪ من علماء العالم.

وأضاف «سلام»، لـ«المصرى اليوم»، أن كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبى، تفتخر بإدراج ثلاثة من شباب أعضاء هيئة التدريس بها، ضمن القائمة العالمية، وهم الدكتور سمير عبدالعظيم، الأستاذ بقسم كيمياء المبيدات، والدكتور محمد الطاهر بدوي الأستاذ بقسم كيمياء المبيدات، والدكتور محمد زيدان الأستاذ المساعد بقسم الغابات وتكنولوجيا الاخشاب، وذلك حسب القائمة التي نشرتها جامعة ستانفورد.

وأشار إلى أن جامعة ستانفورد، هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست في عام 1885 على يد ليلاند ستانفورد، وافتتحت في 1 أكتوبر1891، نشرت أسماء حوالى ‏‏‏١٦٠ ألف عالم يمثلون ١٤٩ دولة حول العالم، اعتماداً على قاعدة بيانات‎ Scopus td ‎‎ في حوالي ١٧٠ تخصص، كما تضمنت القائمة ٢٨ عالم من جامعة الإسكندرية، مشيرا إلى أن عدد العلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في القائمة بلغ ٣٩٦ عالم.

إدراج 3 من أساتذة كلية الزراعة من بين 28 بالجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم (صور)

إدراج 3 من أساتذة كلية الزراعة من بين 28 بالجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم (صور)

إدراج 3 من أساتذة كلية الزراعة من بين 28 بالجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم (صور)