- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الاسكندرية»: إدراج 3 من أساتذة الكلية ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور صبحى سلام، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية، بالشاطبى، أن التصنيف الصادر من جامعة ستانفورد الأمريكية الخاصة، أدرج 3 من شباب أعضاء هيئة التدريس في الكلية، من بين 28 أستاذا على مستوى كليات الجامعة، ضمن قائمة أفضل ٢٪ من علماء العالم.
وأضاف «سلام»، لـ«المصرى اليوم»، أن كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبى، تفتخر بإدراج ثلاثة من شباب أعضاء هيئة التدريس بها، ضمن القائمة العالمية، وهم الدكتور سمير عبدالعظيم، الأستاذ بقسم كيمياء المبيدات، والدكتور محمد الطاهر بدوي الأستاذ بقسم كيمياء المبيدات، والدكتور محمد زيدان الأستاذ المساعد بقسم الغابات وتكنولوجيا الاخشاب، وذلك حسب القائمة التي نشرتها جامعة ستانفورد.
وأشار إلى أن جامعة ستانفورد، هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست في عام 1885 على يد ليلاند ستانفورد، وافتتحت في 1 أكتوبر1891، نشرت أسماء حوالى ١٦٠ ألف عالم يمثلون ١٤٩ دولة حول العالم، اعتماداً على قاعدة بيانات Scopus td في حوالي ١٧٠ تخصص، كما تضمنت القائمة ٢٨ عالم من جامعة الإسكندرية، مشيرا إلى أن عدد العلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في القائمة بلغ ٣٩٦ عالم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
110,095
-
تعافي
100,760
-
وفيات
6,417
كانت هذه تفاصيل خبر «زراعة الاسكندرية»: إدراج 3 من أساتذة الكلية ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.