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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:44 مساءً - الريحان هو عشب في عائلة النعناع. يضيف نكهة للوجبات، وقد توفر مغذياته فوائد صحية، يلعب الريحان الحلو (Ocimum basilicum) دوراً في العديد من المأكولات المتوسطية، وخاصة الإيطالية. يشكل أساس البيستو ويضيف نكهة مميزة للسلطات والمعكرونة والبيتزا وغيرها من الأطباق. تتميز المأكولات الإندونيسية والتايلاندية والفيتنامية أيضاً بهذه العشبة ،في النظام الغذائي، يمكن أن يوفر الريحان الحلو الفيتامينات والمعادن ومجموعة من مضادات الأكسدة، قد يكون لزيتها الأساسي أيضاً فوائد طبية ،يتوفر الريحان الحلو في العديد من محلات البقالة، في حين أن الأنواع الأخرى لها مذاقات وروائح مختلفة.نوع آخر من الريحان هو التولسي، أو الريحان المقدس (Ocimum santum). يلعب هذا النبات دوراً علاجياً في أدوية التاميل والأيورفيدا، والتي تُمارس في الغالب في جنوب شرقي آسيا. هذا يختلف عن الريحان الحلو ،التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل؛ لتعرفنا في هذه المقالة، على المزيد حول الفوائد الصحية والمحتويات الغذائية للريحان، وعلى بعض النصائح حول كيفية إدراجه في النظام الغذائي.
فوائد الريحان للحامل
- يساعد استهلاك الريحان في تقليل الإجهاد التأكسدي، يوفر الريحان فوائد صحية في النظام الغذائي، كدواء عشبي، وكزيت أساسي.
- تشمل الاستخدامات التقليدية علاج لدغات الأفاعي ونزلات البرد والتهاب الممرات الأنفية، وهو أحد الآثار الشائعة لنزلات البرد، على سبيل المثال.
- يوفر الريحان بعض المغذيات الكبيرة، مثل الكالسيوم وفيتامين K، بالإضافة إلى مجموعة من مضادات الأكسدة.
- الريحان الحلو، على سبيل المثال، يحتوي على تركيز عالٍ من العامل الكيميائي يوجينول. هذا يعطيه رائحة تشبه القرنفل. يحتوي الريحان والليمون على تركيزات عالية من الليمونين، مما يمنحهما رائحة الحمضيات. كل من الأوجينول والليمونين لهما خصائص مضادة للأكسدة.
- تقليل الإجهاد التأكسدي مضادات الأكسدة ضرورية للتخلص من الجذور الحرة من الجسم.
- الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تتطور نتيجة التمثيل الغذائي والعمليات الطبيعية الأخرى. يمكن أن تتكون أيضاً نتيجة للتدخين وبعض الخيارات الغذائية.
- يزيل الترسبات من الجسم هي مركبات تساعد على إزالة هذه الجزيئات من الجسم. إذا تراكمت بدلاً من ذلك، يمكن أن يحدث الإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى تلف الخلايا وربما المرض.
- ربط العلماء السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي والسكري وغيرها من القضايا الصحية بالإجهاد التأكسدي.
- ينتج الجسم بعض مضادات الأكسدة، لكنه يحتاج أيضاً إلى امتصاص بعضها من النظام الغذائي. من بين مضادات الأكسدة العديدة في الريحان الأنثوسيانين وبيتا كاروتين.
- يحافظ على صحة الكبد ،خلصت دراسة أجريت على الفئران إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في مسحوق التحضير الذي يحتوي على الريحان، كان له تأثير إيجابي على صحة الكبد. قام العلماء بتطبيق المسحوق بعد استخدام مادة سامة للحث على إصابة الكبد.
فوائد بذور الريحان المضادّة للالتهابات
لبذور الريحان فوائد مضادّة للأكسدة والالتهابات والجراثيم، فإنها تقي الجسم من مشاكل صحية عديدة، لا سيما أن الالتهابات في الجسم، مسؤولة عن إصابة عدد كبير من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان، وسواها من الأمراض الخطيرة.
فوائد بذور الريحان في علاج الصداع
- تعمل بذور الريحان على التخفيف من حدّة الصداع والتوتر الذي يُصاب به كثيرون. كما أنَّ استهلاك بذور الريحان له تأثير على المزاج، وقد ذكرت بعض الدراسات أنه يخفف من الاكتئاب ومن آلام الرأس.
- فوائد الريحان في تقوية المناعة
- تعزيز مناعة الجسم: بما أنّ بذور الريحان غنية بمضادات الأكسدة، فهي تساعد في تقوية الجهاز المناعي في الجسم، وتحارب أمراض الشتاء، لا سيما الإنفلونزا منها.
- فوائد بذور الريحان للهضم
- تحتوي بذور الريحان على الألياف الغذائية في طبقتها الخارجية، وهي بذلك تساعد في عملية الهضم، وتقي من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخات والغازات وعسر الهضم وغيرها.
- فوائد بذور الريحان للصحة الجلدية
- تساعد بذور الريحان على تحسين صحة البشرة، بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة والفلافونويدات التي تعمل على تحفيز نمو خلايا جديدة، فيما تعمل مضادات الأكسدة على كبح تأثير الجذور الحرّة، الذي هو سبب ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن.
- وتساعد بذور الريحان على التقليل من علامات الندوب، وتحسين مرونة الجلد، وتأخير علامات الشيخوخة.
- فوائد بذور الريحان في تخفيض الكولسترول
- أثبتت بعض الدراسات أنَّ لبذور الريحان الحلوة دوراً مهمّاً في خفض نسبة الكولسترول السيّئ LDL في الدم، والذي يعني بدوره تراجع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وبترسبات في الشرايين وفي الأوعية الدموية. كما يعني تخفيف الضغط عن القلب، وتقليل خطر الإصابة بالجلطات الدماغية والسكتات القلبية.
- نصيحة الاختصاصية: اِصنعي شراباً ساخناً من بذور الريحان، واشربي من 2 - 3 مرات في اليوم؛ لتنعمي بفوائد هذا الشراب السحري.
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