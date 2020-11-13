كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:44 مساءً - الريحان هو عشب في عائلة النعناع. يضيف نكهة للوجبات، وقد توفر مغذياته فوائد صحية، يلعب الريحان الحلو (Ocimum basilicum) دوراً في العديد من المأكولات المتوسطية، وخاصة الإيطالية. يشكل أساس البيستو ويضيف نكهة مميزة للسلطات والمعكرونة والبيتزا وغيرها من الأطباق. تتميز المأكولات الإندونيسية والتايلاندية والفيتنامية أيضاً بهذه العشبة ،في النظام الغذائي، يمكن أن يوفر الريحان الحلو الفيتامينات والمعادن ومجموعة من مضادات الأكسدة، قد يكون لزيتها الأساسي أيضاً فوائد طبية ،يتوفر الريحان الحلو في العديد من محلات البقالة، في حين أن الأنواع الأخرى لها مذاقات وروائح مختلفة.نوع آخر من الريحان هو التولسي، أو الريحان المقدس (Ocimum santum). يلعب هذا النبات دوراً علاجياً في أدوية التاميل والأيورفيدا، والتي تُمارس في الغالب في جنوب شرقي آسيا. هذا يختلف عن الريحان الحلو ،التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل؛ لتعرفنا في هذه المقالة، على المزيد حول الفوائد الصحية والمحتويات الغذائية للريحان، وعلى بعض النصائح حول كيفية إدراجه في النظام الغذائي.

فوائد الريحان للحامل

الريحان

يساعد استهلاك الريحان في تقليل الإجهاد التأكسدي، يوفر الريحان فوائد صحية في النظام الغذائي، كدواء عشبي، وكزيت أساسي.

تشمل الاستخدامات التقليدية علاج لدغات الأفاعي ونزلات البرد والتهاب الممرات الأنفية، وهو أحد الآثار الشائعة لنزلات البرد، على سبيل المثال.

يوفر الريحان بعض المغذيات الكبيرة، مثل الكالسيوم وفيتامين K، بالإضافة إلى مجموعة من مضادات الأكسدة.

الريحان الحلو، على سبيل المثال، يحتوي على تركيز عالٍ من العامل الكيميائي يوجينول. هذا يعطيه رائحة تشبه القرنفل. يحتوي الريحان والليمون على تركيزات عالية من الليمونين، مما يمنحهما رائحة الحمضيات. كل من الأوجينول والليمونين لهما خصائص مضادة للأكسدة.

تقليل الإجهاد التأكسدي مضادات الأكسدة ضرورية للتخلص من الجذور الحرة من الجسم.

الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة تتطور نتيجة التمثيل الغذائي والعمليات الطبيعية الأخرى. يمكن أن تتكون أيضاً نتيجة للتدخين وبعض الخيارات الغذائية.

يزيل الترسبات من الجسم هي مركبات تساعد على إزالة هذه الجزيئات من الجسم. إذا تراكمت بدلاً من ذلك، يمكن أن يحدث الإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى تلف الخلايا وربما المرض.

ربط العلماء السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي والسكري وغيرها من القضايا الصحية بالإجهاد التأكسدي.

ينتج الجسم بعض مضادات الأكسدة، لكنه يحتاج أيضاً إلى امتصاص بعضها من النظام الغذائي. من بين مضادات الأكسدة العديدة في الريحان الأنثوسيانين وبيتا كاروتين.

يحافظ على صحة الكبد ،خلصت دراسة أجريت على الفئران إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في مسحوق التحضير الذي يحتوي على الريحان، كان له تأثير إيجابي على صحة الكبد. قام العلماء بتطبيق المسحوق بعد استخدام مادة سامة للحث على إصابة الكبد.

فوائد بذور الريحان المضادّة للالتهابات

تقي الجسم من مشاكل صحية عديدة

لبذور الريحان فوائد مضادّة للأكسدة والالتهابات والجراثيم، فإنها تقي الجسم من مشاكل صحية عديدة، لا سيما أن الالتهابات في الجسم، مسؤولة عن إصابة عدد كبير من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان، وسواها من الأمراض الخطيرة.

فوائد بذور الريحان في علاج الصداع

بذور الريحان