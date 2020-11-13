كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 نوفمبر 2020 03:44 مساءً - جدول المحتوي

1.ما هو اختبار الحمل؟

2.متى يجب إجراء اختبار الحمل؟

3.متى تكون اختبارات الحمل دقيقة؟

4.العلامات المبكرة التي تنبهك لإجراء اختبار الحمل

5.كم من الوقت سيستغرق الاختبار للعمل؟

6.كيف يبدو اختبار الحمل الإيجابي؟

7.كيف يبدو اختبار الحمل السلبي؟

8.ماذا يشير الخط الباهت في اختبار الحمل؟

هل تحاولين الإنجاب؟ السؤال الوحيد الذي ستطرحينه على نفسك إذا كان لديك فترة ضائعة أو متأخرة هو، "هل أنا حامل؟" قد تكونين حريصة على شراء مجموعة أدوات الحمل المنزلية وإجراء الاختبار على الفور، لكن قد يكون اختبار الحمل المنزلي صعبًا إذا لم تقومي به بشكل صحيح ،التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد؛ لتعرفنا على أفضل وقت لإجراء اختبار الحمل، وما تشير إليه الخطوط المختلفة الموجودة على الاختبار.

1.ما هو اختبار الحمل؟

الحمل

تم تصميم اختبارات الحمل لإظهار ما إذا كان البول يحتوي على هرمون يسمى موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG). يتم إطلاق هذا الهرمون مباشرة بعد زرع البويضة الملقحة في بطانة الرحم، ويتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام.

يمكنك إجراء اختبار الحمل في المنزل أو زيارة OB-GYN. تُباع أدوات اختبار الحمل المنزلي في الصيدليات. إذا أجريت الاختبار في المنزل، فتأكدي من اتباع جميع التعليمات بشكل صحيح.

ومع ذلك، إذا كنتِ ترين طبيب النساء والتوليد، فستختبرين عينة دمك. اختبارات الدم أكثر دقة من اختبارات البول.

2.ما هو أفضل وقت لإجراء اختبار الحمل؟

للحامل

ما زلت تتساءلين عن موعد إجراء اختبار الحمل؟ يمكنك إجراء اختبار الحمل بمجرد أن تفوتك الدورة الشهرية. في بعض الأحيان، يعمل أيضًا قبل أيام قليلة من تاريخ الاستحقاق. كما هو مذكور أعلاه، تكتشف مجموعة الحمل هرمون hCG المنتج أثناء الحمل. قد ينتج جسمك هذا الهرمون حتى قبل موعد الدورة الشهرية.

ومع ذلك، من السابق لأوانه إجراء الاختبار في الأيام التي تسبق الفترة الفائتة. قد يعطيك نتيجة غير دقيقة. حتى لو أظهرت نتيجة إيجابية، فقد لا يتطور إلى حمل بسبب الإجهاض التلقائي.

لذلك، انتظري حتى اليوم الأول من الدورة الضائعة.

3.متى تكون اختبارات الحمل دقيقة؟

اختبار الحمل في الصباح

تبلغ دقة اختبارات الحمل المنزلية 99٪ عند استخدامها في اليوم الأول من الدورة الشهرية الفائتة وبعده. أفضل وقت في اليوم لإجراء اختبار الحمل هو في الصباح عندما يكون البول أكثر تركيزًا.

قد لا تكون النتيجة صحيحة إذا أجريت الاختبار في وقت مبكر جدًا من شهر الحيض، أو لا تستخدمينه بشكل صحيح أو إذا كانت المجموعة قد تجاوزت تاريخ انتهاء الصلاحية.

تعتمد دقة الاختبار المنزلي على العوامل التالية:

كيف تتبعين التعليمات؟

متى يمكنك إجراء اختبار الحمل؟

وقت الإباضة والوقت الذي تستغرقه عملية الزرع.

لا يمكنك أن تأخذيه مبكرًا، لكن لم يفت الأوان أبدًا لإجراء اختبار الحمل. سيكون دقيقًا حتى بعد عدة أيام من الحمل.

متى يكون أفضل وقت لاختبار الحمل؟ (الأعراض المبكرة):

بدلاً من القلق بشأن ما إذا كنت حاملاً أم لا، يمكنك التحقق من بعض علامات الحمل قبل الذهاب للاختبار المنزلي، بعض علامات الحمل المبكرة هي:

نزول دم خفيف أو نزيف خفيف يحدث عندما يزرع الجنين نفسه في الرحم.

تشنج أو شعور غريب بسحب البطن.

رقة أو تورم ثدييك. الشعور بعدم الراحة والألم عند لمسها أو أثناء ارتداء حمالة الصدر.

شعور بالتعب.

حاسة شم قوية.

تغيير مفاجئ في العادات الغذائية. قد تكونين مهتمة بتجربة الأطعمة التي لم تكوني مغرمة بها سابقًا أو قد لا ترغبين في تناول شيء كنت تحبينه دائمًا.

طعم فظيع في الفم. قد تلاحظين العلامات والأعراض المذكورة أعلاه في أول سبعة إلى عشرة أيام بعد الإباضة. إذا لم تكوني متأكدة من موعد الإباضة ولكن لا يزال بإمكانك ملاحظة بعض الأعراض أو كلها، فعليك إجراء اختبار الحمل في وقت أقرب من وقت لاحق.

ولكن قبل إجراء الاختبار، يجب أن تعرفي الأنواع المختلفة من اختبارات الحمل المتوفرة ومدى اكتشاف الحمل مبكرًا.

فحص بول

يمكن إجراؤه براحة تامة في منزلك أو مكتبك ومع اختيارك لموعد الاختبار. هو أكثر مجموعات الاختبار ملاءمة وخصوصية. يمكنك إجراء الاختبار بعد أسبوع إذا فاتتك الدورة الشهرية إذا كنت نشطة جنسيًا.

تأتي مجموعات الاختبار المنزلي مع الإرشادات التي يجب عليك اتباعها للحصول على أكثر النتائج دقة. بمجرد إجراء الاختبار، يمكنك مناقشة الأمر نفسه مع طبيبك، اعتمادًا على النتائج. سيجري طبيبك اختبارات أكثر حساسية للتحقق من حالة حملك.

Advertisements

4.كم من الوقت سيستغرق الاختبار للعمل؟

أختبار الحمل

يمكنك قراءة النتيجة بين خمس وعشر دقائق. أي سطور تلاحظينها بعد عشر دقائق قد تكون مضللة ويمكنك تجاهلها. كما أن القراءة قبل خمس دقائق ستعطي نتيجة غير دقيقة.

5.كيف يبدو اختبار الحمل الإيجابي؟

الحمل الزائف

إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فستلاحظين سطرًا ثانيًا مع خط التحكم الموجود بالفعل في الاختبار. سيظهر هذا الخط الثاني بعد مرور عينة البول عبر الشريط.

ستحتوي بعض الاختبارات على نافذتين فرديتين، وإذا كانت النتيجة إيجابية، فستظهر الخطوط في كلتا النافذتين. تحتوي بعض المجموعات الأخرى على تصميم متقاطع لإظهار نتيجة حمل إيجابية.

في بعض الحالات، قد لا تكونين حاملاً ولكن لا تزال تظهر نتيجة إيجابية. يشار إلى هذا على أنه نتيجة إيجابية خاطئة، والتي ستحدث للأسباب التالية:

قد يحتوي بولك على دم أو بروتين.

كنت تتناولين أدوية مثل مضادات الاختلاج والمهدئات والمنومات.

قد يتم إطلاق هرمون hCG من الغدة النخامية في وقت الذروة LH (الهرمون الملوتن).

نسب عالية من حالات الحمل المبكر ستُجهض حتى قبل الفترة التالية. يمكن أن يؤدي إجراء الاختبار في وقت مبكر جدًا إلى اكتشاف الحمل الزائف.

ستكون هناك مستويات مرتفعة من هرمون قوات حرس السواحل الهايتية عند النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

قد يظهر أولئك الذين يخضعون لعلاج العقم نتيجة إيجابية خاطئة إذا اختبروا في غضون عشرة أيام من آخر علاج لـ hCG.

6.كيف يبدو اختبار الحمل السلبي؟

الاختبار سلبية

إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية، فإن المجموعة تعرض فقط خط التحكم ولا شيء آخر. يمكنك إعادة الاختبار بعد حوالي أسبوع للتحقق مرة أخرى.

في بعض الحالات، قد تكونين حاملاً حتى بعد الحصول على نتيجة سلبية. يشار إلى هذا على أنه نتيجة سلبية خاطئة، والتي ستحدث للأسباب التالية:

تجاوزت مجموعة الاختبار تاريخ انتهاء صلاحيتها.

أنت لم تتبعي التعليمات بشكل صحيح.

إذا بقيت عينة البول لفترة طويلة، أي 30 دقيقة أو أكثر، يمكن أن تعطي نتيجة سلبية خاطئة.

أنت تختبرين في مرحلة مبكرة جدًا عندما لا يتم إنتاج ما يكفي من قوات حرس السواحل الهايتية.

يكون بولك مخففًا بدرجة كبيرة إذا تناولت كميات كبيرة من السوائل قبل الاختبار مباشرة.

إذا كنت تتناولين أي أدوية مثل مضادات الهيستامين ومدرات البول.

7.ماذا يشير الخط الباهت في اختبار الحمل؟

غثيان الحمل

في بعض الأحيان، تظهر نتيجة الاختبار خطًا باهتًا، مما يشير إلى انخفاض عدد هرمون hCG في عينة البول. والسبب في أن يكون الخط خافتًا هو أن تركيز الهرمون منخفض جدًا في بداية الحمل. من ناحية أخرى، قد يكون الخط أغمق إذا تقدم حملك بدرجة كافية لتركيز أعلى من الهرمون.

8.فحوصات الدم لتأكيد الحمل

حمل كاذب

يتم إجراء فحص الدم في مركز طبي أو في عيادة الطبيب. ومع ذلك، يتم اختيارهم بشكل أقل من اختبارات البول.

الشيء الجيد هو أنهم سيكونون قادرين على اكتشاف حالة حملك في وقت مبكر عن اختبار البول؛ هذا في وقت مبكر من ستة إلى ثمانية أيام بعد التبويض. ومع ذلك، فإنها تستغرق وقتًا أطول لتحقيق النتائج.

سيختار طبيبك أحد نوعي اختبارات الدم:

اختبار hCG النوعي: سيفحص عينة دمك بحثًا عن أي آثار لـ hCG ، وبالتالي حالة الحمل. قد يوصي طبيبك بهذا الاختبار بعد عشرة أيام من غياب الدورة الشهرية. ومع ذلك، يمكن أن يكتشف اختبار hCG النوعي مستويات hCG حتى قبل ذلك.

اختبار hCG الكمي (beta-hCG): يقيس الكمية الدقيقة لـ hCG في عينة الدم، ويمكنه الكشف عن المستويات المنخفضة جدًا من الهرمون في المراحل المبكرة من الحمل. يقيس التركيز وبالتالي يتتبع أي مضاعفات الحمل.

يستخدم الاختبار أيضًا مع اختبارات أخرى لاستبعاد احتمال حدوث حمل خارج الرحم أو حمل البوق، ولمراقبة نظام جسمك بعد الإجهاض عندما تنخفض مستويات هرمون الحمل بسرعة.

يعد اختبار الحمل المنزلي الطريقة الأكثر ملاءمة لمعرفة ما إذا كنت حاملاً. يمكنك إجراء اختبار في الخصوصية والحصول على النتيجة في غضون دقائق. ومع ذلك، يمكن أن يحدث خطأ في بعض الأحيان. على العكس من ذلك، فحوصات الدم دقيقة ولكنها مملة. تحتاج إلى تحديد موعد وزيارة الطبيب، وإعطاء عينات دمك ثم انتظار النتيجة. لذلك، عليك أن تقرري أيهما أفضل بالنسبة لك.