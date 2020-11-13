إيران تبحث فرض "عزل تام" بطهران لاحتواء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبحث إيران التي تكافح موجة ثالثة من فيروس كورونا، فرض إغلاق تام لمدة أسبوعين في العاصمة طهران، مع ارتفاع عدد الوفيات بواقع 461 إلى 40582 الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري للتلفزيون الحكومي إن إيران، الدولة الأكثر تضرراً من جائحة "كوفيد-19" في الشرق الأوسط، سجلت 11737 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 738322.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مناقشات جارية بين مسؤولي الحكومة والصحة بشأن فرض إجراءات عزل تام لمدة أسبوعين في طهران، وقد يتم الإعلان عنها السبت.

وكانت الحكومة الإيرانية فرضت الثلاثاء، قيوداً لمدة شهر واحد تلزم جميع الأنشطة غير الأساسية في المدن الكبرى بغلق أبوابها الساعة السادسة مساء.