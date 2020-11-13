ليبيا تسجل 10 وفيات و824 إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وسجلت ليبيا 824 إصابة جديدة، وشفاء 556 حالة، فضلا عن وفاة 10 أشخاص، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 391 إصابة و389 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 72 ألف و628 شخصًا، بينهم 28 ألف و374 حالة نشطة، ووفاة 970.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.



