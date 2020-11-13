بعد ارتفاع قياسي للإصابات.. "إغلاق ليلي" بموسكو لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا ارتفاعاً قياسياً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 21983 حالة الجمعة، في الوقت الذي استعدت فيه موسكو لإغلاق المطاعم والحانات ليلاً في محاولة لاحتواء الفيروس.

ورغم حدوث زيادة في الآونة الأخيرة، تقاوم السلطات الروسية فرض إجراءات عزل مثلما فعلت في وقت سابق من العام، وتشدد بدلاً من ذلك على أهمية مراعاة العادات الصحية والتباعد الاجتماعي وتطبيق إجراءات محددة في مناطق معينة.

وأمرت موسكو التي سجلت 5974 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية بإغلاق الحانات والمطاعم والنوادي الليلية من الساعة الـ11 مساءً حتى الـ6 صباحا اعتباراً من الجمعة وحتى منتصف يناير/كانون الثاني.

وحذر المسؤولون من مداهمات وغرامات في حالة عدم الامتثال للقواعد.

كما نقلت المدينة التي يقطنها حوالي 13 مليون نسمة طلاب الجامعات والمعاهد لنظام التعليم عبر الإنترنت، وأوصت تلاميذ المدارس الذين يتعلمون بالفعل من المنازل بتقليل انتقالاتهم لأدنى حد ممكن.

وسجلت قوة مهام مكافحة كورونا في روسيا 411 وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 32443.

ووصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و880551 حالة منذ بدء التفشي، وهو خامس أكبر عدد في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.