الإمارات: 124 ألف فحص كورونا و668 حالة شفاء جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 124.494 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 147.961 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت الوزارة شفاء 668 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام، ليبلغ إجمالي المتعافين 141.883.

كما أشارت إلى وفاة 5 مصابين، ليصل عدد الوفيات إلى 528 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع .