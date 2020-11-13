أكبر حصيلة لوفيات كورونا في دلهي.. و"تلوث الهواء" متهم رئيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفزت وفيات "كوفيد-19" في دلهي قفزة قياسية الخميس، كما سجلت المدينة أكبر عدد من الإصابات في الهند.

وأرجع المسؤولون ذلك إلى تلوث الهواء وعدم تطبيق إجراءات التباعد في الأماكن العامة مع اقتراب موسم الاحتفال بعيد هندوسي كبير، وفقاً لوكالة "رويترز".



ورغم التراجع الشديد في الإصابات اليومية الجديدة في البلاد بصفة عامة منذ الذروة التي بلغتها في منتصف سبتمبر/أيلول، تمر العاصمة التي يقطنها 20 مليون نسمة بأسوأ مراحل الوباء.

وسجلت دلهي الخميس 104 وفيات جديدة و7053 إصابة، وأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية الجمعة أن الإصابات في البلاد زادت بنحو 44789 حالة في الساعات الـ24 الماضية ليقفز الإجمالي إلى 8.73 مليون، مما يجعلها الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وزادت الوفيات في الهند 547 حالة ليبلغ الإجمالي 128668 حالة وفاة.

ومن المرجح أن يزداد تلوث الهواء سوءاً في دلهي في مطلع الأسبوع مع إطلاق الآلاف من الألعاب النارية خلال احتفال ديوالي الهندوسي، وتوافد سكان المدينة بأعداد غفيرة على الأسواق لشراء الهدايا للأهل والأصدقاء.