"التعاون الإسلامي" تدين جرائم الحوثي الإرهابية ضد السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إصرار مليشيا الحوثي على تكرار جرائمها الإرهابية ضد السعودية.
وأكد يوسف بن أحمد العثيمين في بيان، الجمعة، أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لوقف الجرائم التي ترتكبها المليشيا بإطلاق الطائرات دون طيار (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.
كما أدان التصعيد الأخير من مليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت، الخميس، خمس طائرات دون طيار مفخخة باتجاه المملكة تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
وأيد العثيمين ما جاء في بيان التحالف الذي أكد فيه على أنه "ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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