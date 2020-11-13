شكرا لقرائتكم خبر عن الباحثون يطورون طريقة لحفظ اللقاحات دون تبريد لدرجات تحت الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور المهندسون الكيميائيون من جامعة ميتشيجان الأمريكية طريقة جديدة لتثبيت اللقاحات بالبروتينات بدلاً من الاعتماد على التبريد، وهو ابتكار قد يساعد في تقليل إهدار العلاج أثناء النقل والتخزين.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news قال العلماء بجامعة ميتشيجان للتكنولوجيا في الولايات المتحدة ، إن اللقاحات تتطلب عادةً درجات حرارة شحن تتراوح من درجتين إلى ثماني درجات مئوية، ويتم إهدار نصفها سنويًا لأنها لا تبقى باردة بدرجة كافية.

وفقًا للدراسة ، التي نُشرت في مجلة Biomaterials Science ، فإن الفيروسات الموجودة في اللقاحات ، والتي تدرب خلايانا على التعرف على الغزاة الفيروسيين وقهرهم ، تتكشف عندما يكون الجو حارًا ، أو عندما يكون هناك مساحة للتنقل.

قال كارين هيلدت مؤلف مشارك في الدراسة من جامعة ميتشيجان التكنولوجية أن الحرارة توفر الطاقة للفيروسات لتهز نفسها ، وعدم الازدحام يمنحها مجالًا للانهيار ، مضيفين أنه للحفاظ على استقرار اللقاحات تحتاج إما إلى بيئة باردة أو مزدحمة.

في الدراسة الحالية، طور الباحثون طريقة لتقليد بيئة الجسم المزدحمة في اللقاحات دون الاعتماد على التبريد، استخدموا بروتينات اصطناعية لها شحنات موجبة أو سالبة وتلتصق ببعضها البعض وتشكل مرحلة سائلة منفصلة عند وضعها في محلول وهي عملية تسمى التماسك المعقد.

وفقًا للباحثين ، تلتف هذه المرحلة السائلة حول الغلاف الخارجي للفيروسات ، مما يجعل المادة الداخلية متماسكة.

قالت سارة بيري ، مؤلفة مشاركة في الدراسة من جامعة ماساتشوستس أمهيرست في الولايات المتحدة: "المواد Coacervate هي شيء نراه في الواقع طوال الوقت في حياتنا اليومية"، وأوضح بيري أن "العديد من أنواع الشامبو تخضع لعملية ترسيخ. فعند وضع الشامبو على شعرك المبلل ، فإن الماء الموجود يخفف الشامبو ، مما يؤدي إلى فصله تدريجياً وتسهيل إزالة الأوساخ والزيوت من شعرك".

قال الباحثون إن هذه العملية تعمل مع الفيروسات غير المغلفة، مثل فيروس شلل الأطفال وفيروس البرد الشائع ، والتي لا تحتوي على دهون أو طبقة دهنية حولها.