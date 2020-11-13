7 أسباب لبدء إضافة القرفة إلى طعامك

فوائد عديدة لإضافة القرفة لأطباق طعامك، فهي تحمل العديد من الفوائد أبرزها التقليل من حب الشباب ومنع علامات الشيخوخة، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب إليك أبرز أسباب بدء إضافة القرفة إلى طعامك.

إليك أبرز فوائد القرفة الصحية والجمالية

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قد يقلل من حب الشباب

القرفة لها خصائص مضادة للميكروبات تساعد في علاج البثور. يمكن لهذه التوابل أن تقتل البكتيريا والفطريات التي تسبب الشوائب.

كما أنها مصدر كبير لمضادات الأكسدة القوية التي تحمي جسمك من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة. يمكن أن تسبب التهاب الجلد، وعندما يحدث هذا، يتم سد مسامنا، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

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يمنع علامات الشيخوخة

قد تساهم الجذور الحرة أيضاً في شيخوخة الجلد المبكرة، مما يتسبب في ظهور الخطوط الدقيقة والتصبغ والجلد الباهت بشكل عام. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة على إبطاء هذه

العملية عن طريق حماية خلاياك من هذا الضرر. يمكن أن تعزز القرفة أيضاً إنتاج الكولاجين؛ لأنها تحتوي على العناصر التي ثبت أنها تزيد من مستويات الكولاجين.

تجعل بشرتك تبدو أكثر تناسقاً

تعمل القرفة على زيادة الدورة الدموية وجلب الدم والأكسجين إلى الجلد. يحتوي على مادة قابضة، وهي مادة كيميائية تعمل على تقليص أو تضييق أنسجة الجسم. قد يساعد بشرتك على الظهور بمظهر أكثر نعومة وتساوياً وتحسين صحتها من الداخل إلى الخارج.

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خصائص مضادة للالتهابات

أظهرت الدراسات أن للقرفة خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تخفف التورم.

قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أظهرت الأبحاث أن إضافة القرفة إلى نظامك الغذائي قد تحافظ على صحة قلبك. فقد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالدهون إلى الإصابة بأمراض القلب، وقد تساعد إضافة بعض القرفة إلى طعامك في تعويض هذا الخطر.

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تساعد في إنقاص الوزن

القرفة غنية بالألياف. تمنحك الشعور بالامتلاء وتساعدك على محاربة الرغبة الشديدة في تناول الطعام. كما أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي؛ لأن جسمك يستخدم طاقة أكبر لمعالجة التوابل مما يستخدمه في الأطعمة الأخرى.

قد يحسن الذاكرة

قد تساعد القرفة على تأخير شيخوخة الدماغ، وتقليل الإجهاد التأكسدي لخلايا الدماغ، وقد ثبت أنها من التوابل التي تحسن من بعض أعراض مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

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