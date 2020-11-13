قيود جديدة في أمريكا لاحتواء كورونا.. وحظر تجول ليلي باليونان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تغلق الحانات والمطاعم في كبرى المدن الأمريكية اعتباراً من صباح الجمعة في وقت يتفشى فيه فيروس كورونا بأنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، فيما فُرض حظر تجوّل ليلي في اليونان.

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت تواجه الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا جرّاء الوباء، ثالث وأسوأ ارتفاع في عدد الإصابات لديها حتى الآن، بينما تفرض أجزاء واسعة من أوروبا تدابير إغلاق جديدة لاحتواء "كوفيد-19".

وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أنه سيكون على جميع الأماكن التي تبيع المشروبات الكحولية، بما فيها الحانات والمطاعم، أن تغلق أبوابها عند الساعة الـ10 مساء.

كما تبدأ اليونان فرض حظر تجول ليلي اعتباراً من الجمعة، بعدما قال رئيس وزرائها إن البلد يتعرّض لـ"تسونامي" من الإصابات.

وكانت نيويورك بين أولى بؤر الوباء في الولايات المتحدة، لكنه تفشى لاحقا لدرجة لم تعد أي منطقة أميركية بمنأى عنه.

والخميس، أصدرت ثالث كبرى المدن الأمريكية شيكاغو توصية لسكانها بالتزام منازلهم، ودعا رئيس بلديتها سكانها البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة إلى إلغاء خططهم المرتبطة بعيد الشكر وتجنّب السفر.