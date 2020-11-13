قفزة قياسية في إصابات كورونا بروسيا وأوكرانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا ارتفاعاً قياسياً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 21983 حالة الجمعة، بينها 5974 في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و880551.

كما أعلنت السلطات عن تسجيل 411 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 32443، وفقاً لوكالة "رويترز".



على جانب آخر، قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف الجمعة إن بلاده سجلت رقماً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 11787 حالة، ارتفاعاً من 11057 حالة الخميس.

وقال ستيبانوف إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 512652، بينها 9317 وفاة.