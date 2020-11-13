القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا ارتفاعاً قياسياً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 21983 حالة الجمعة، بينها 5974 في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و880551.
كما أعلنت السلطات عن تسجيل 411 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 32443، وفقاً لوكالة "رويترز".
على جانب آخر، قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف الجمعة إن بلاده سجلت رقماً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 11787 حالة، ارتفاعاً من 11057 حالة الخميس.
وقال ستيبانوف إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 512652، بينها 9317 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر قفزة قياسية في إصابات كورونا بروسيا وأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.