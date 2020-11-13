أستراليا تدخل السباق بلقاح ضد كورونا بـ"نتيجة خاصة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت أن الاختبار المبكر للقاح كورونا الأسترالي أثبت أنه آمن ومتوقع توزيعه في الربع الثالث من 2021.
وقال "هانت" للصحفيين في كوينزلاند: "البيانات الأولية واضحة للغاية، أظهر اللقاح أنه آمن خلال مرحلة أولية من التجارب السريرية، كما ثبت أنه ينتج استجابة إيجابية للأجسام المضادة.. هذا يعني أنه يقوم بعمله".
وأضاف أن التجارب أظهرت نتائج إيجابية لدى كبار السن، وهي "نتيجة مهمة بشكل خاص".
ويتم تطوير اللقاح من قبل جامعة كوينزلاند وشركة التكنولوجيا الحيوية كومنولث سيرم لابوراتوريز (سي إس إل).
وأوضح "هانت" أن اللقاح ترك أثرا قبل الموعد المحدد وأن تجارب المرحلة الثالثة جاهزة للبدء.
وأبرمت أستراليا اتفاقا للحصول على 51 مليون جرعة من اللقاح المحلي المرشح، كما أبرمت اتفاقيات مع جامعة أكسفورد وعملاق الأدوية أسترازينيكا للحصول على 33.8 مليون جرعة،ومع نوفاك على 40 مليون جرعة، وشركة فايزر على 10 ملايين جرعة.
وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون شخص، ما يزيد قليلا عن 27600 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة - أقل بكثير من معظم البلدان المتقدمة.
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