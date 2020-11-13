"عدم الولاء" يطيح بمسؤول إثيوبي من الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الاتحاد الأفريقي عزل مسؤول أمني، إثيوبي الجنسية، بعدما اتهمته حكومة بلاده بعدم الولاء على خلفية الأوضاع في إقليم تجراي.

وأمر مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بعزل جبراجزبير ميبراتو ميليس في مذكرة بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يأتي ذلك بعد خطاب أرسلته وزارة الدفاع الإثيوبية بتاريخ 10 نوفمبر، فيما أكد مسؤول في الاتحاد الأفريقي صحة الخطابين لوكالة أنباء رويترز.

وبدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في الإقليم أوائل الشهر الجاري، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها "جبهة تحرير تجراي" التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.

وتسببت العمليات العسكرية في الإقليم في نزوح نحو 11 ألفا نصفهم أطفال إلى السودان بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

والخميس، أعلنت الشرطة الإثيوبية، إحباط مخطط تخريبي تقف وراءه "جبهة تحرير تجراي".

والجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي شمال البلاد بعد عملية عسكرية استهدفت استعادة الشرعية، بحسب الحكومة المركزية.

وقال آبي أحمد، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "بناء على قرار المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية) وقرار مجلس الوزراء المتعلقة بتشكيل إدارة مؤقتة لإقليم تجراي، فقد تم تعيين الدكتور ملو نيغا كرئيس تنفيذي لإدارة الإقليم".

وأضاف أن الرئيس التنفيذي سيقوم بتعيين مسؤولي الأجهزة التنفيذية لحكومة الإقليم من الأحزاب السياسية المحلية.

وشغل ملو نيغا كحساي، وهو من أبناء إقليم تجراي، منصب وزير الدولة للعلوم والتعليم العالي في إثيوبيا في مايو/أيار 2020، وهو مسؤول عن التعليم والتدريب في مجالات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.