فوائد غير متوقعة لتناول اليقطين ..أبرزها رفع المناعة

فوائد عديدة غير متوقعة لتناول اليقطين، ويساعد تناول كوب واحد من اليقطين في توفير كم كبير من فيتامين (أ) الذي يعد من أهم الفيتامينات لرفع المناعة.

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يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يمكن أن تعمل الكاروتينات الموجودة في اليقطين كمضادات للأكسدة وتحارب الجذور الحرة، التي تنتجها الخلايا السرطانية لتتكاثر بشكل أسرع.

قد أظهرت بعض الدراسات أن تناول الأغذية الغنية بالكاروتينات يرتبط مع انخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة، سرطان الثدي، والبنكرياس.

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يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن

يحتوي اليقطين على فيتامينات مثل فيتامين A وC وE

بالإضافة إلى البوتاسيوم والحديد والعديد من العناصر الغذائية الصحية الأخرى.

ويحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية. لذلك يمكنك تناول الكثير منه والشعور بالشبع دون زيادة الدهون، فهو مصدر كبير للألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل شهيتك.

يمكن أن يعزز مناعتك

اليقطين مليء بفيتامينات، فيحتوي على 245 جراماً فقط منه على 245٪ من الكمية الموصى بها التي تحتاجها كل يوم.

يساعد في تنظيم جهاز المناعة لديك، ويحميك من الأمراض المعدية. يحتوي اليقطين أيضاً على نسبة عالية من فيتامين ج، والذي يدعم جهاز المناعة لديك.

يمكن أن تحمي بصرك

يحتوي اليقطين على فيتامين أ ويضمن فيتامين أ بصراً صحياً؛ لأن عدم الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين يمكن أن يساهم في الإصابة بالعمى. أظهرت الدراسات أنه يساعد أيضاً في تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين. علاوة على ذلك، يحتوي اليقطين على لوتين وزياكسانثين، وهما من العناصر الغذائية التي تحمي عينيك من الضمور البقعي في سن الشيخوخة.

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يمكن أن يحافظ على صحة قلبك

ارتفاع ضغط الدم عامل خطر للإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يساعد البوتاسيوم الموجود في اليقطين في خفض ضغط الدم. قد يقلل أيضاً من خطر الإصابة بسكتة دماغية. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في اليقطين تمنع أكسدة الكولسترول الضار. بدون هذه المواد المضادة للأكسدة، فإنك تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات في الأوعية الدموية. قد تحسن بذور اليقطين أيضاً من صحة قلبك وتمنع أمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن تضمن أن لديك بشرة صحية

تحمي الكاروتينات الموجودة في اليقطين بشرتك من أضرار أشعة الشمس. فيتامين ج ضروري لجسمك لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين يمكن أن يزيد من مرونة الجلد. تحمي بعض العناصر الغذائية الأخرى بشرتك أيضاً من الأشعة فوق البنفسجية، والتي قد تسبب التجاعيد.

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