كورونا حول العالم.. فرنسا تتباطأ وأرقام قياسية ببريطانيا واليونان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز"، الجمعة، أن ما يربو على 52.45 مليون أصيبوا بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و289 ألفا و498 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

نادي الأرقام القياسية





أعلنت بريطانيا، الخميس، تسجيل 33470 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في أعلى حصيلة يومية ترصدها حتى الآن بينما تواجه الحكومة صعوبات في احتواء موجة تفش ثانية قبل الشتاء.

وبريطانيا صاحبة أعلى عدد من الوفيات جراء كورونا في أوروبا، ولا تقل في هذا الإطار عالميا سوى عن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك.

وأعلنت الحكومة كذلك عن 563 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من تشخيص إصابتهم بكوفيد-19، في انخفاض طفيف عن 595 في اليوم السابق، وبلغ مجمل الوفيات في بريطانيا وفقا لطريقة القياس نفسها أكثر من 50 ألف.

وأمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بمعاودة فرض إجراءات عزل عام في إنجلترا لشهر وسط مخاوف من أن العدد المتزايد للإصابات قد يفوق طاقة الخدمات الصحية.

اليونان.. زيادة قياسية جديدة





كشفت بيانات سلطات الصحة اليونانية أن البلاد سجلت، الخميس، 3316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ رصد المرض للمرة الأولى هناك في فبراير/ شباط، وبهذه الزيادة، يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 66637، كما سجلت البلاد 50 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء التفشي إلى 959.

وأجبرت الزيادة في الحالات منذ أكتوبر/ تشرين الأول اليونان على معاودة فرض الإغلاق العام حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

إصابات فرنسا تتباطأ ولكن





قالت السلطات الصحية في فرنسا، الخميس، إنها سجلت 33127 إصابة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بانخفاض طفيف عن عدد الأربعاء البالغ 35879 وعن عدد قياسي تم تسجيله يوم السبت وبلغ 86852.

لكن عدد الحالات التي احتاجت للدخول للمستشفى لتلقي العلاج من المرض زاد بإضافة 737 مريضا ليرتفع إلى رقم قياسي بلغ 32638، وهو أعلى من الذروة السابقة المسجلة في 14 أبريل/ نيسان والتي كانت 32292.

وزاد عدد من أودى المرض بحياتهم في فرنسا بعد وفاة 425 مريضا آخرين ليصل الإجمالي إلى 42960 مقارنة بوفاة 328، الأربعاء، ووصل العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و898 ألفا و710 حالات.

مصر.. معدل ثابت





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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، مقارنة مع 227 إصابة و11 حالة وفاة الأربعاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و 6417 حالة وفاة".

انخفاض إصابات الصين





قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البر الرئيسي سجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا، الخميس، نزولا من 15 حالة في اليوم السابق، وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت أيضا أنها سجلت 15 إصابة جديدة بلا أعراض، ارتفاعا من ست حالات مماثلة في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86307 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المكسيك.. أرقام رسمية خادعة





سجلت وزارة الصحة في المكسيك، الخميس، 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 حالة وفاة ليصبح إجمالي الإصابات 991835 والوفيات 97056.

وقال مسؤولو الصحة في المكسيك في السابق إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

أستراليا تسجل 27675 إصابة





ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أستراليا إلى 27675 حالة حتى الخميس، وفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت حصيلة الوفيات في أستراليا إلى 907 حالات بينما تعافى 25455 من مرضى كوفيد -19، الناجم عن فيروس كورونا، وقد مر نحو 41 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس الفتاك في أستراليا.

إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع





أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 751095 حالة بعد تسجيل 23542 حالة جديدة.

وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات زاد إلى 12200 بعد تسجيل 218 حالة جديدة.