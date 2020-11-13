شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للأطفال مواجهة بروتين السنبلة فتقل حالات إصابتهم بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بروتين السنبلة، الذى يمكن فيروس كورونا المستجد من غزو الخلايا البشرية، يجد مصدا جديدا لدى الأطفال فما هو السر فى ذلك؟

بدأ الباحثون في معرفة سبب إصابة عدد قليل من الأطفال بحالات فيروس كورونا الحادة والشديدة، ووجدت أحدث دراسة نُشرت في مجلة Nature، أن الأطفال يتفاعلون مع الفيروس بشكل يختلف عن استجابة البالغين قد تكون هذه علامة على أن الأطفال يقاومون الفيروس قبل أن تتاح له فرصة تدمير خلاياهم أو التكاثر على نطاق واسع، فى السطور التالية نتعرف على أحدث ما توصل له العلماء حول إصابة الأطفال بكورونا ولماذا هم الأقل عرضة لحدوث مضاعفات الفيروس التاجى.

وبحسب موقع "إنسايدر" الأمريكى، قالت دونا فاربر، أخصائية المناعة بجامعة كولومبيا والمؤلفة الرئيسية للدراسة، "نحن نعلم أن الكثير من الأطفال، والعديد من الأطفال الذين أخذنا عينات منهم، لم تظهر عليهم أعراض"، "إنهم بالتأكيد لا يعانون من أعراض تنفسية ، مما يشير إلى أن الأطفال قادرون حقًا على التخلص من هذا الفيروس قبل أن يؤدي حقًا إلى مرض خطير".

وقامت فاربر وباحثون آخرون في مركز إيرفينج الطبي في كولومبيا بفحص 79 مريضًا بفيروس كورونا - من الأطفال والبالغين - في مدينة نيويورك كان لدى البعض حالات شديدة ، بينما ظهرت أعراض خفيفة على البعض الآخر وأظهرت النتائج أن المرضى البالغين طوروا عدة أنواع من الأجسام المضادة التي تحيد بروتين سبايك للفيروس، هذا البروتين الذي يساعد الفيروس على الارتباط بالخلايا وغزوها.

وشملت تلك الأجسام المضادة IgM، وهو عادة أول رد فعل لنا على عدوى فيروسية. IgG، وهو الجسم المضاد الأكثر شيوعًا في الدم ؛ و IgA الموجود بشكل رئيسي في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وطور البالغون أيضًا جسمًا مضادًا يستهدف nucleocapsid ، وهو بروتين رئيسي آخر مطلوب لتكاثر الفيروس.

لكن بالنسبة للجزء الأكبر، طور الأطفال نوعًا واحدًا فقط من الأجسام المضادة: الأجسام المضادة IgG التى تستهدف بروتين السنبلة كانت أجسامهم المضادة أقل فعالية فى تحييد بروتين سبايك من تلك الموجودة لدى البالغين.

لكن الباحثين لا يشكون فى أن الأطفال يتمتعون بمناعة عابرة أكثر من البالغين

وقال فاربر: "نحن مستمرون في الحصول على عينات من هؤلاء الأطفال ومتابعتهم بعد أشهر.. في المتابعة الأولية ، لم يكن هناك تغيير في مستوى الجسم المضاد ، مما يشير إلى أنه قد يكون لديهم استجابة دائمة ، ولكن بالطبع سنحتاج إلى مزيد من البحث لتقييم هذا الأمر حقًا".

والأجسام المضادة هي دفاع أجسامنا الطبيعي ضد مسببات الأمراض الغريبة يشير وجودهم إلى درجة من المناعة، على الرغم من أنه في حالة فيروس كورونا، لا يزال العلماء غير متأكدين من المدة التي سيستغرقها ذلك لكن نظام المناعة الفطري في الجسم - خط دفاعه الأول ضد الفيروس - يصبح أكثر اختلالًا مع تقدم الشخص في العمر، لذلك من الممكن أن يقول فاربر، أن الأطفال يتصاعدون استجابة مناعية أقوى للفيروس من البالغين. يمكن أن تدمر أجهزة المناعة لدى الأطفال الفيروس على الفور، مما يمنحه فرصة أقل للتكاثر في هذه الحالة ، لن يتعرف الجسم على ما يكفي من البروتينات النيوكليوكابسيدية أو البروتينية لتحفيز استجابة قوية للأجسام المضادة.

قال فاربر: "من غير المنطقي بعض الشيء أن يكون لدى الشخص المصاب بمرض خطير حقًا قدر أكبر من استجابة الجسم المضاد، لكن هذا بسبب احتمال حصوله على حمولة فيروسية أعلى". "لديهم هذه العدوى لفترة أطول ، ويواجهون صعوبة في التخلص منها ، لذلك يواصلون إنتاج المزيد من البروتينات الفيروسية".

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يتضمن مشروعها البحثي التالي فحص استجابات الخلايا التائية لدى مرضى فيروس كورونا لدى الأطفال. تساعد الخلايا التائية في التعرف على مسببات الأمراض الأجنبية وتدميرها ، مما يجعلها ضرورية للاستجابة المناعية.

قالت فاربر: "الأطفال يتأقلمون إلى حد كبير للاستجابة لمولدات المضادات الجديدة لأن الرضع والأطفال لديهم في الغالب خلايا تائية ساذجة - ومعظم الخلايا التائية لديهم جديدة تمامًا"، "لذا أثناء الطفولة، يولدون كل هذه الاستجابات القوية لمسببات الأمراض، ثم يخزنون بعضها بعيدًا كخلايا ذاكرة تي".

وأضافت فاربر إن خلايا الذاكرة التائية التي تسببها فيروسات كورونا الأخرى - تلك التي تسبب نزلات البرد - قد تساعد الأطفال على تحديد وتدمير فيروس كورونا الجديد بالنظر إلى أوجه التشابه الجينية، قد تفسر هذه النظرية أيضًا سبب عدم إنتاج الأطفال في الدراسة أجسامًا مضادة IgM.

وأوضحت فاربر: "عادة إذا كانت عدوى جديدة، فإن النوع الأول من الأجسام المضادة التي تصنعها سيكون IgM ، ولا نجد ذلك حقًا"، "لذلك يمكن أن يشير إلى أنهم يحصلون على بعض التفاعل التبادلي لفيروس كورونا الموسمى".

استجابات الأجسام المضادة كانت متسقة عند الأطفال

من بين 47 طفلاً تم فحصهم في الدراسة ، كان 16 منهم مصابين بمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C) ، وهي حالة نادرة مرتبطة بفيروس كورونا تسبب التهاب أجزاء مختلفة من الجسم. تفاجأ الباحثون عندما علموا أن هؤلاء الأطفال لديهم نفس ملامح الأجسام المضادة مثل أولئك الذين يعانون من حالات خفيفة أو بدون أعراض.

وقالت فاربر: "لقد تمكنا من الذهاب إلى بنك كولومبيا الحيوي وسحب عينات من الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة، والذين لم تكن لديهم أي ظروف موجودة مسبقًا أو مثبطات للمناعة - وفي الحقيقة كانت الاستجابة نفسها"، "لذلك لم يكن الأمر متعلقًا بـ MIS-C، كان الأمر يتعلق بكونك طفلًا".

لا يزال الباحثون غير متأكدين من سبب إصابة مجموعة صغيرة من الأطفال بـمتلازمة الالتهاب المتعدد، وقال فاربر، إنه قد يكون بسبب الاختلافات الفطرية فى الاستجابات المناعية للأطفال.

أظهرت بعض الدراسات الحديثة، على سبيل المثال، أن الأجسام المضادة في مرضى MIS-C تستهدف عن طريق الخطأ الأنسجة السليمة لهذا الشخص ومع ذلك، يبدو أن الأطفال في الغالب بارعون جدًا في مكافحة فيروس كورونا ، على الرغم من أن الباحثين ما زالوا يحاولون معرفة السبب.