شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعدك التمارين الرياضية على نوم أفضل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت العديد من الدراسات أن التمارين الرياضية تحسن نوعية النوم وأن النشاط البدني يمكن أن يكون بنفس فعالية أدوية النوم الموصوفة "المنوم" وهناك عدة أسباب لذلك، نتعرف عليها في هذا التقرير عن تأثير ممارسة الرياضة على جودة نومك، بحسب ما نشر موقع "كلايفند كلينيك".

تأثير ممارسة الرياضة على جودة نومكيضبط التعرض لضوء النهار ساعة جسمك

حاول ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لتحصل على ضوء طبيعي ، مما يساعد جسمك على إنشاء دورة نوم واستيقاظ جيدة إنها تخبر جسمك متى تكون متيقظًا ومتى تنام، وإذا كنت لا تستطيع الخروج فلا تزال التدريبات الداخلية تساعدك على النوم بشكل أفضل.

ممارسة الرياضة تخفف التوتر والقلق

التوتر والقلق هما أسوأ أعداء النوم لكن يمكن للرياضة أن تتغلب على التوتر، ربما تكون ممارسة الرياضة أفضل دواء مضاد للقلق لدينا عند ممارسة الرياضة، يفرز دماغك مواد كيميائية تبعث على الشعور بالسعادة وتكافح التوتر والقلق.

التمرين يجعلك تشعر بالإرهاق

كلما كنت أكثر نشاطًا، دفعك جسمك إلى النوم ليلًا لكن لا تدفع نفسك للإرهاق مع كل تمرين فقط تأكد من حصولك على بعض الحركة "أن تكون نشطًا أثناء النهار، حتى القيام بأشياء مثل الأعمال المنزلية أو المشي لمسافات قصيرة، يمكن أن يحسن نومك.

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هل ممارسة الرياضة في الليل سيئة للنوم؟

هناك اعتقاد طويل الأمد بأن ممارسة الرياضة في الليل فكرة سيئة لكن الأدلة الحديثة دحضت هذه الأسطورة، حيث ترفع التمارين من درجة حرارة الجسم الأساسية، وتحتاج إلى انخفاض درجة الحرارة هذه قبل أن تتمكن من النوم لهذا السبب اعتقد العديد من الخبراء أن التمرين الليلي كان فكرة سيئة.

لكن الدراسات الحديثة لم تجد أي دليل يدعم النظرية القائلة بأن التمارين المسائية تبقيك مستيقظًا فقط اجعل التمارين خفيفة إلى معتدلة. "

يمكنك المشي أو ركوب الدراجات أو اليوجا في الليل، واجعل التمارين عالية الكثافة للصباح أو في وقت مبكر من بعد الظهر وتأكد من انتهاء التمرين قبل ساعة واحدة على الأقل من بدء التمرين.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان التمرين شديدًا للغاية، فاحتفظ بمذكرات للنوم والتمارين الرياضية سجل التمرين الذي قمت به وكيف نمت في تلك الليلة. إذا رأيت نمطًا من قلة النوم أثناء التمرين، فقم بخفض شدته أو قم بذلك في وقت مبكر من اليوم.

إذا كنت تريد الاستمرار في ممارسة الرياضة لفترة طويلة ، فيجب أن تصبح جزءًا من روتينك واختر وقتًا يناسبك من اليوم ومارس الرياضة في نفس الوقت كل يوم واهدف إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع.