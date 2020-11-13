شكرا لقرائتكم خبر عن المسافة الآمنه ليست للبشر فقط.. التباعد بين الحيوانات الأليفة ضرورى للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسات مختلفة أن الحيوانات الأليفة، مثل القطط والكلاب، يمكن أن تصاب بالفيروس أيضًا، مثلها مثل الحيوانات الأخرى مثل القوارض والمنك بفيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news أكد الخبراء إن على الحيوانات الأليفة ممارسة التباعد الاجتماعي لتقليل انتقال عدوى فيروس كورونا.

واقترح الباحثون والخبراء، أن الوقاية هى أفضل طريقة لتقليل انتقال العدوى والوفيات بسبب الفيروس من بين التدابير الأخرى لمنع انتشار كورونا، تم وصف التباعد الاجتماعي كواحد من الطرق الفعالة لمنع انتشار الفيروس، ينصح الناس بالوقوف على مسافة 6 أقدام أو مترين على الأقل من بعضهم البعض، وتجنب التجمعات الكبيرة لتجنب انتقال الفيروس.

ومع ذلك يقترح الخبراء الآن، أنه ليس فقط البشر، ولكن الحيوانات الأليفة المنزلية مثل الكلاب والقطط يجب أن تمارس التباعد الاجتماعي للحد من انتقال الفيروس بين الحيوانات.

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وفقًا لتقرير نُشر في Dailymai، قال خبراء الصحة في سويسرا إنه حتى الحيوانات الأليفة يجب أن تمارس التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا، فيجب إبقاء كلبين على مسافة 6 أقدام من بعضهما البعض، ويجب أن تبقى القطط في الداخل، وفقًا لتوصياتهم.

وقالت عيادة الحيوانات السويسرية AniCura لوسائل الإعلام المحلية إن الخبراء الدوليين دعموا إبقاء الحيوانات الأليفة بعيدة عن بعضها البعض لتقليل المخاطر، كما أن التباعد الاجتماعي بين الحيوانات الأليفة موصى به من قبل CDCمراكز الوقايه من الأمراض الأمريكية.

كما ينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة أصحاب الحيوانات الأليفة بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي على حيواناتهم الأليفة، حيث تشير التقارير إلى أن الفيروس يمكن أن يعيش على فراء الحيوانات وفي إفرازات أنفها لفترة طويلة.

قال فولكر تيل، عالم الفيروسات بجامعة برن في سويسرا، "من حيث المبدأ، يعد التباعد الاجتماعي مفيدًا للحيوانات الأليفة كما هو بالنسبة للإنسان، لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة من نقل الفيروس إلى البشر أو الحيوانات الأليفة الأخرى".