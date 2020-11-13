شكرا لقرائتكم خبر عن فارس عقاد: حذفنا ٤٠ مليون منشور كاذب على «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فارس عقاد فارس عقاد، رئيس شراكات الأخبار في أسواق النمو، إن «فيس بوك» ليس منصّة إخبارية ونعتبره وسيلة نشر لمختلف المحتويات.

وأضاف «عقاد» خلال لقائه عبر «زووم» مع «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» الخميس، أن إجراءاتنا قد تصل إلى غلق بعض الحسابات لمستخدمين بعد إثبات نشرهم معلومات خائطة أكثر من مرة، مشيرًا إلى حذف أكثر من 40 مليون منشور حول العالم في شهر مارس الماضي فقط، بسبب معلومات كاذبة.



وأوضح «رئيس شراكات الأخبار في أسواق النمو، أن يتم الاعتماد في الشراكة مع مختلف مؤسسات تدقيق المعلومات للتأكد من صحة الأخبار والمحتوى.