شكرا لقرائتكم خبر عن ثلثى متعافين كورونا يعانون التعب وضيق التنفس بعد 7 أسابيع من الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة، إلى أن أكثر من ثلثى الناجين من فيروس كورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب العدوى، ما زالوا يعانون من أعراض باقية بعد سبعة أسابيع، وجد الباحثون في جامعة كوليدج لندن، أن 69% من الناجين من كوفيد -19 الذين تم نقلهم إلى المستشفى، لا يزالون يشعرون بالإرهاق غير المعتاد بعد 54 يومًا من خروجهم من المستشفى وتخلصوا من الفيروس.



ووفقاً لجريدة "دايلي ميل" البريطانية فقد انتشرت تقارير ما يسمى بـ"كوفيد طويل الأمد" في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أنه حتى لو تمكنت اللقاحات من إبطاء انتشار الوباء، فقد يعيش الملايين مع آثار دائمة للعدوى، حيث يشعر الكثيرون بضيق في التنفس واستمرار السعال أو استمرار في ظهور علامات على مشاكل الرئة في الأشعة السينية.

وقال مؤلفو الدراسة، إنه دليل على أن "كوفيد طويل الأمد'' هو ظاهرة حقيقية للغاية قد تثقل كاهل الناس ونظام الرعاية الصحية لأشهر إن لم يكن لسنوات قادمة مع استمرار انتشار الفيروس.

في جميع أنحاء العالم، أصيب ما يقرب من 51.8 مليون شخص بفيروس كورونا، بما في ذلك حوالي 10.3 مليون في الولايات المتحدة و1.2مليون فى المملكة المتحدة.

وبشكل عام، معدلات البقاء على قيد الحياة مرتفعة، لكن نسبة متزايدة من أولئك الذين تغلبوا على العدوى لا يزالون يشعرون بالتعب أو بالإرهاق، بعد فترة طويلة من اختبارهم السلبي للفيروس وبعد خروجهم من المستشفيات أيضاً.

بالنسبة للدراسة الجديدة، تتبع الباحثون 384 مريضًا خرجوا بعد دخولهم المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس كورونا.

في المتوسط ​​، كان المرضى في المستشفى لمدة ستة أيام ونصف، لكن 14.5 % اضطروا إلى الانتقال إلى وحدات العناية المركزة كما تم تصوير الصدر بالأشعة السينية لمعظم المرضى عند دخولهم المستشفى.

لم يظهر على البعض (15 %) أي علامات تدل على أن العدوى تتطور لتؤذي الرئتين بشكل واضح.

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لكن أكثر من نصف (56) %خضعوا لأشعة سينية كانت "نموذجية" لمريض كوفيد -19 - تظهر التعتيم والالتهاب في الأنسجة.

وظهر على 30 % من هؤلاء علامات عدوى شديدة.

بحلول الوقت الذي خرجوا منه، ظهر 62 % من المرضى بالأشعة السينية في المعدل الطبيعي وأظهر 27 % "تحسنًا ملحوظًا" مع فحوصات أكثر وضوحًا وصحة للرئة.

لكن رئة 9% من المرضى بدت أسوأ في وقت لاحق، وكذلك بعد أسابيع من خروجهم من المستشفيات.

في المجموع، كان 69 % من المرضى ما زالوا يعانون من التعب بعد شهرين تقريبًا من خروجهم من المستشفى.

اقترح بحث منفصل، أن واحدًا من كل خمسة ناجين من كورونا يتم تشخيصه، باضطراب نفسى فى غضون 90 يومًا من الخروج من المستشفيات.

من بين المرضى الذين أظهرت صور الأشعة السينية للرئتين، أن رئتيهم كانت في الواقع في حالة أسوأ مما كانت عليه عندما خرجوا من المستشفى، كان لدى ما يصل إلى 30 %تركيزات أعلى من المعتاد لبروتينات معينة في عمل الدم.

لم يقم الباحثون بتقييم خطر الإصابة بجلطات الدم بين المشاركين في الدراسة، لكن كورونا نفسه بالإضافة إلى مستويات البروتينات التي شوهدت في المرضى هي عوامل خطر تهدد الحياة.

قالت الدكتورة سوابنا ماندال، أستاذة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس والمؤلفة الرئيسية المشاركة للدراسة: " المرضى الذين يعانون من مرض COVID-19 خطير بدرجة كافية لدرجة أنهم يحتاجون إلى رعاية في المستشفى غالبًا ما يستمرون في المعاناة من أعراض كبيرة لعدة أسابيع بعد خروجهم من المستشفى".