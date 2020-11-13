أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نقلت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، عن الرئيس التنفيذي لمركز ضغط الدم، كاثرين جينر، أن هناك أطعمة معروفة أنها غير ضارة، إلا أنها تسبب ارتفاع ضعط الدم.

وشرحت جينر، أن “الأمر يتعلق بعدد من العوامل التي يمكن أن تتراكم مثل التقدم في السن، وجيناتك، وتاريخ عائلتك، وغيرها، ومن الصعب التأكد من أسباب ارتفاع ضغط الدم الأساسي، ولكن طرق إدارته أقل غموضا”.

وتابعت “يتسبب هذا في احتباس السوائل ما يزيد الضغط على جدران الأوعية الدموية، وما يجعل الملح قاتلا جزئيا، هو أنه يتسلل إلى الأطعمة التي نأكلها كثيرا دون أن ندرك ذلك”.

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وأشارت جينر إلى أن أنواع معينة من صلصة البيستو والطماطم يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الملح، لذا يجب عليك اختيار أنواع قليلة الملح.

وأشار الباحثون إلى أن النظام الغذائي الغني بالملح يعطل توازن الماء الطبيعي في الجسم، وهناك عناصر أخرى مرتبطة بالملح منها الخبز والفطائر الصغيرة والكرواسان، والزبدة، ولحم الخنزير المقدد والنقانق بالإضافة إلى اللحوم المصنعة وطويلة الأجل.

كما تحتوي تتبيلات السلطة، والمايونيز، الأطعمة المقلية، على نسبة عالية من الملح، بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة المملحة مثل رقائق البطاطس والمكسرات والمعجنات، والأطعمة السريعة مثل البيتزا والطعام الصيني، بحسب “سبوتنيك”.