رقم غير مسبوق بالمغرب.. أكثر من 6000 إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت المملكة المغربية، الخميس، حصيلة غير مسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد تخطيها لعتبة 6000 آلاف إصابة خلال مدة 24 ساعة.

وبحسب النشرة اليومية التي تصدرها وزارة الصحة المغربية، والتي حصلت ”الخليج 365” على نُسخة منها، فإن المملكة سجلت 6195 حالة إصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتبعاً لحصيلة الخميس، يصل عدد الحالات النشطة 46211 حالة، مُوزعة عبر مُختلف مناطق المملكة، منها 967 حالة خطيرة أو حرجة، 78 شخص ضمنها يوجدون تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وأوردت النشرة أن معدل ملئ أسرة الإنعاش المُخصصة لمرضى فيروس "كوفيد- 19" تُعادل 37 بالمائة. فيما سجلت المملكة خلال نفس الفترة 64 حالة وفاة، مُقابل 4297 حالة تعافي من الفيروس.

وبحسب نفس المصدر فإن نسبة الفتك وصلت 1.7 بالمائة، يُقابلها نسبة تعافي تُقدر بـ 81.7 بالمائة.

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وكان بيان للقصر الملكي قي مطلع هذا الأسبوع قد أعلن بدء حملة تطعيم ضد الجائحة، وقال إنه من المنتظر أن تشمل حملة التطعيم "المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، حسب جدول لقاحي في حقنتين".

وتابع البيان: "ستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية.. كالصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والتعليم والأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس وذلك قبل توسيع نطاقها".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة سخرية وتشكيك في فعالية اللقاح على نطاق واسع، تزعم أن "اللقاح الصيني أثبت عدم نجاعته في بلدان مثل البرازيل" وأن الهدف منه هو "هلاك المواطنين.. وليس العكس".

وفندت الحكومة هذه المزاعم، ودعا بيان الحكومة اليوم إلى "التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة مجهولة المصدر"، ودعا "المواطنين لأن يضعوا الثقة في الجهات الرسمية التي تقدم معلومات مضبوطة".

ونفت الحكومة مجموعة من الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تشكك في فعاليته، وأفاد بيان لمجلس الحكومة عقب انتهاء اجتماعه الأسبوعي بأن اللقاح "بين أياد أمينة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين".